Catalunya mantindrà el temps sec i estable que predomina durant els darrers dies

El temps anticiclònic, sec i estable predominarà aquest dilluns a gran part del país, i les temperatures continuaran sent més altes del normal per a l'època de l'any, vorejant els 20º C de màxima a molts punts del país i superant-se aquest valor al sud, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per a aquest 3 de gener.





Tot i això, a Galícia, a causa de l'aproximació i l'entrada d'un front atlàntic, s'espera augment de nuvolositat, amb probables precipitacions a la segona meitat del dia.





També seran abundants els núvols baixos a l'altiplà Nord, zones de l'altiplà Sud i vall de l'Ebre, així com, només durant el matí, a l'àrea mediterrània, amb probabilitat de boires matinals en aquestes zones. A les Canàries s'esperen cels clars, sense descartar calima lleugera i a la resta cels poc ennuvolats o amb núvols alts.





Les temperatures màximes baixaran aquest dilluns als Pirineus, nord de l'altiplà Nord i sud del sistema Ibèric. També es produiran gelades febles als Pirineus, Cantàbrica occidental i Gredos, sense descartar-se aïlladament en altres muntanyes.





Però a la resta, no es preveuen grans canvis, ni a les màximes ni a les mínimes, de manera que els termòmetres continuaran marcant valors "anormalment alts" per a la data actual, amb temperatures vorejant els 20ºC de màxima a molts punts del país i superant-se aquest valor a ciutats com Múrcia, Sevilla, Granada o Huelva, així com a les Canàries.





Pel que fa al vent, serà del sud-oest a la meitat nord-oest peninsular i Balears, augmentant a fort o amb intervals de fort a l'oest de la serralada Cantàbrica i al nord i oest de Galícia. Serà de component est a les Canàries i fluix a la resta.





Cantàbria estarà aquest dilluns en avís de nivell groc (risc) per vent i Pontevedra per onatge, mentre que a Astúries, la Corunya i Lugo s'han activat avisos pels dos fenòmens.