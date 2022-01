El Barça venç el Mallorca i s'acosta a la Champions League

El porter del Barça Ter Stegen /@EP







El FC Barcelona va superar el Mallorca per 0-1 en la dinovena jornada de la competició domèstica i va acabar la primera volta en cinquena posició. Els homes de Xavi Hernández han escalat posicions a la taula i en aquesta ocasió ho van fer gràcies a un solitari gol de Luuk de Jong i una parada providencial de Ter Stegen a Jaume Costa als minuts de descompte.





Per al partit d'aquest diumenge, el FC Barcelona tenia divuit baixes; algunes per lesió i altres per Covid-19. Però malgrat això, sabien que havien d'aprofitar l'ocasió ja que els seus rivals directes havien ensopegat en els partits previs. I així ho van fer, buscant els buits per arribar a la porteria rival.





El Mallorca, també afectat per les baixes, va voler aprofitar les contres. I això no va impedir que s'emportessin més d'un ensurt quan la pilota va impactar contra la fusta de la porteria dues vegades. Després, al minut, L. de Jong va aconseguir fer pujar un gol al marcador; l'únic del partit.





Tot i +e gol, el partit no estava controlat i el Mallorca va intentar empatar amb diversos centres que no trobaven rematador. Fins que va arribar el temps afegit i Costa es va quedar sol davant Ter Stegen. Però el porter blaugrana va treure la pilota perdonar amb aquesta parada els tres punts al seu equip.





Així, el Barça es va col·locar cinquè a la taula, una situació força millor que la que tenia fa només un parell de mesos amb Koeman a la banqueta. I tot i que encara no acaba de trobar el seu joc i tot i estar carregat de baixes va aconseguir donar la cara. Competir pel primer lloc i treure-li la lliga al Reial Madrid no sembla realista, però sí que ho és ficar-se a Champions i aquest diumenge ja es van posar a les portes.





FITXA TÈCNICA





MALLORCA, 0 – FC BARCELONA, 1. (0-1, al descans).





ALINEACIONS:





MALLORCA: Manolo Reina; Maffeo, Russo, Valjent, Jaume Costa; Baba (Ruiz de Galarreta, min.61), Battaglia (Abdon Prats, min.84), Sánchez (Mboula, min.70), Kang-in Lee (Javier Llabrés, min.71), Dani Rodríguez; Àngel (Fer Nen, min.61).



FC BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Piqué, Eric Garcia, Mingueza (Lenglet, min.76); Frenkie de Jong, Nico (Álvaro Sanz, min.71), Riqui Puig; Jutglà, Ilias Akhomach (Estanis Pedrola, min.80), Luuk de Jong.



-GOL: 0-1, min.44, Luuk de Jong.