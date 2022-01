Ortega Cano va passar l'1 de gener a urgències

Ortega Cano @ep





José Ortega Cano va viure una Nit de Nadal molt estranya després del contagi de Covid del seu fill José María i confinament de la seva dona, Ana María Aldón . I és que sembla que aquesta és la nova normalitat des que va arribar a nosaltres el virus, a la qual ens hem d'acostumar fins que sapiguem viure amb això.





La col·laboradora de televisió parlava als dies al seu programa i assegurava que havia passat una nit terrible a l'espera de saber els resultats de les PCR, fins que el resultat revelava el que ja s'imaginaven. Mentrestant, no hem sabut res d'Ortega Cano i quan l'hem vist, el dretà ha guardat silenci i no ens ha volgut desvetllar com ha passat aquest Nadal.





Tot i això, un nou revés ha arribat a la família d'Ortega Cano ja que l'1 de gener el torero va haver de passar la tarda a Urgències... però atenció! no era per res que li passés a ell, sinó per la seva assistenta i persona de confiança, Marina , a qui acostumem a veure als stories d'Ana

Maria Aldón.





Molt amable amb els mitjans de comunicació, el torero ens revelava que: "La que està maleta és ella, jo no, jo no", negava amb el dit, i és que encara que no sabem que li passa a Marina, José Ortega Cano no va dubtar a acompanyar-la en aquests moments tan complicats per a ella.





Marina és un membre més de la família, una dona que porta amb el torero molts anys, que s'ha mantingut al seu costat en els moments més difícils i ha gaudit dels bons. A més, té bona relació amb tots els familiars i amb Ana María Aldón, és ungla i carn, com podem veure als stories d'Instagram.





Acomiadant-se de la premsa, José Ortega Cano desitjava un bon any a tots els periodistes que captaven aquell moment tan desagradable per a Marina: "Feliç any, bé ja estem a primer d'any".