Declaren mort un nadó prematur i el troben amb vida mentre preparaven el funeral

Nadó @Unsplash





Es va descobrir que un nadó prematur nascut a casa i declarat mort per un metge era viu mentre estaven preparant el seu enterrament. El director de la funerària , quan mirava que tot estigués en ordre, es va adonar que el seu cor vaig seguir bategant.





La mare de 18 anys, que no ha estat identificada, va demanar ajuda mèdica al municipi d' Ariquemes a l'estat brasiler de Rondonia el dilluns 27 de desembre. Els mitjans locals informen que la mare no estava al corrent de l'embaràs i va anar a l'hospital dues vegades després de sentir un dolor intens.





Segons la seva família, els metges la van enviar de tornada a casa les dues ocasions i, segons els informes, no es van adonar que estava embarassada. Mentre era a casa, el dolor va començar a augmentar i, segons els informes, va donar a llum el nadó sense ajuda mèdica.





El nadó va néixer al cinquè mes d'embaràs i va pesar 1 kg. Els metges van declarar que va néixer mort quan van anar a l'hospital. El director de la funerària, que no ha estat identificat, va ser cridat a l'hospital per traslladar el cos del nadó i preparar-lo per al funeral.





Va recollir el cos cap a les 3 del matí de dimarts. Unes hores després, mentre feia els tràmits per a l'enterrament, va notar que el nadó sospirava i que el seu cor bategava. Immediatament va portar el nadó a l'hospital i el nounat va ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives Neonatals per rebre tractament.





Actualment, l'estat de salut del nadó no és clar. Segons els informes, la família i la funerària han presentat una denúncia davant de la policia. La investigació continua.