La Seguretat Social paga el doble que fa un any en baixes per Covid-19

El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá /@EP





Fins al novembre del 2021, la Seguretat Social va pagar 1.589,81 milions d'euros en concepte de baixes temporals amb contagi o quarantena per Covid-19. Això suposa el doble que el que havia pagat un any abans, el novembre del 2020, quan la xifra era de 871,26 milions.





Cal assenyalar que en aquesta xifra no es tenen en compte els contagis per Ómicron, ja que la variant es va detectar a Espanya el 29 de novembre, per la qual cosa la suma total a final d'any va ser força superior.





Les últimes dades que es tenen sobre baixes per Covid-19 són d'octubre del 2021 i en aquell moment n'hi havia 25.232 en vigor. Però José Luis Escrivá, ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, va explicar que a finals d'any el nombre s'havia incrementat i que es tractaven d'agilitzar els procediments.





Les baixes que es van produir per Covid-19 durant el primer any de la pandèmia, del març del 2020 al març del 2021, van ser un total de 3,7 milions; la majoria es van produir per haver estat un contacte estret d'un positiu. Així, llavors la Seguretat Social va haver de pagar 1.800 milions d'euros, segons dades del Govern central.





Com assenyalàvem, el cost s'ha doblat i el nombre de baixes va en augment encara que els contactes estrets vacunats ja no hagin de fer quarantena si no presenten símptomes. No obstant això, això fa que l'edat dels contagiats és menor, per la qual cosa es troben treballant. I cal destacar que el 2021 s'han incrementat els contractes laborals, cosa que també hi pot influir.





Però per contra, el que sí que ha disminuït és el nombre de dies de durada de les baixes; mentre que el primer any de pandèmia era de 19,43 dies de mitjana per als contagis i de 12,61 per als aïllats, ara ho és de 14,04 dies.