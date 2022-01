Aquestes són les noves prestacions que podran rebre els espanyols aquest 2022

Els ciutadans espanyols podran optar a diverses ajudes públiques que arriben aquest 2022; també altres que es renovaran, i és que la situació actual pel Covid-19 ha obligat el Govern central a repartir prestacions entre la població. Tot i això, encara no se sap quan entraran en vigor algunes.





AJUDA DE 250€ PER AL LLOGUER





L'aprovació dels pressupostos incloïa un bo de 250€ per a ajudes als ciutadans amb el lloguer, tot i que encara no s'ha anunciat si ja s'hi pot accedir o no. Per optar a rebre-la, el sol·licitant ha de tenir entre 18 i 35 anys i estar treballant, però els ingressos no poden superar els 23.752 euros anuals.





BO CULTURAL DE 400 EUROS





Aquesta prestació anirà destinada als joves que compleixin 18 anys per acostar-los a la cultura. Per rebre-la, a més de complir la majoria d'edat aquest 2022, cal tenir clar que només 100 dels 400 euros es podran gastar en continguts culturals digitals; la resta s'ha d'invertir en cultura tradicional com a cinema o festivals. Tot i això, aquesta prestació no es repartirà fins gairebé mitjans d'any.





AJUDA MENSUAL PER FILL





Des d'aquest 1 de gener ha entrat en vigor l'ajuda de cent euros mensuals per fill, que es destinarà a famílies en risc d'exclusió social que no puguin donar una vida digna als fills atesa la situació econòmica. Així, se'ls donarà 100 euros al mes si el nen té entre 0 i 3 anys; 70 euros si el nen té de 3 a 6 anys i 40 euros si la seva edat està compresa entre els 6 i els 18 anys.





Com a requisit, la família ha de ser beneficiària de l'Ingrés Mínim Vital, però si no ho són podran rebre l'ajut mensual en aquests casos:









Famílies amb un nen i dos adults, amb ingressos de fins a 27.000 euros .

. Famílies amb dos nens i dos adults, amb ingressos de fins a 32.100 euros .

. Famílies monoparentals amb un nen, amb ingressos de fins a 25.700 euros .

. Famílies monoparentals amb dos nens, amb ingressos de fins a 30.800 euros .





KIT DIGITAL PER A AUTÒNOMS





Els autònoms podran optar a ajuts per dotar-se de serveis digitals i aquests dependran del nombre de treballadors que tinguin a càrrec seu. Així, es beneficiaran de 2.000 euros si tenen menys de tres treballadors, de 6.000 euros si en tenen fins a 9 o de 12.000 si tenen entre 10 i 50 treballadors.