Alemanya promet rebaixes fiscals per a ciutadans i empresaris

El Govern d'Alemanya format per liberals, verds i socialdemòcrates, ha anunciat rebaixes fiscals als ciutadans i les pimes del país .







El líder del Partit Democràtic Lliure (FDP), Christian Lindner /@EP







Va ser el titular alemany de Finances, Christian Lindner, que ho va prometre en una entrevista al diari Bild: hi hauria més de 30.000 milions d'euros de rebaixes fiscals durant la seva legislatura.







" En aquesta legislatura reduirem la càrrega (fiscal) dels ciutadans i de les petites i mitjanes empreses en notablement més de 30.000 milions d'euros ", va dir.







D'altra banda, Linder ha informat que es produiria una normativa fiscal que tingués en compte els problemes a què han fet front les empreses durant la crisi del coronvirus, de manera que "crearà o ampliarà una sèrie de mesures".





Així, per a ell seria ideal que es puguin compensar les pèrdues d'aquest any que inicia i del 2023 amb els beneficis dels anys previs, ja que "ningú hauria de veure's abocat a la ruïna pels deutes fiscals contrets durant la pandèmia".





D'altra banda, Linder va demanar austeritat a la resta de ministres. Ha destacat que "els marges de maniobra el 2022 són ajustats" i ha afegit: "Ja he sentit per això crides per a una pujada d'impostos. Puc dir aquí que amb l'FDP (Partit Liberal) no hi haurà un augment d'impostos ", ha apuntat.





Per ell, ja és moment de tornar a unes finances solides i posar fi a l'endeutament. I creu que és una cosa que no només s'ha de fer a Alemanya sinó que s'ha de fer a tot Europa.