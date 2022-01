Assassinen a casa seva al raper Lil Devin

El raper Lil Devin en una foto del seu Instagram /@ officiallildev_900





El raper Lil Devin va morir assassinat a trets als 24 anys mentre celebrava la nit de Cap d'Any amb la seva família.





Després d'una denúncia per aplanament de morada i intent de robatori, la policia local d'Anderson, una ciutat al sud d'Indiana, als Estats Units, va anar al lloc dels fets. Allà es van trobar Lil Devin amb ferides al pit i van alertar els serveis d'emergències, que el van traslladar a l'hospital, on va morir poc temps després.





Segons informa Mirror, el raper va ser assassinat davant de la família. El seu germà, en declaracions a Fox, ha apuntat: "Ha estat traumàtic , molt traumàtic. Una cosa per la qual ningú hauria de passar. No ho desitjo això a la família de ningú", declara. "Ell era una d'aquelles persones que em va creure fins i tot abans que jo o fes".





Fins ara no s'ha produït cap detenció per manca d'informació. Per això, les autoritats demanen col·laboració ciutadana per trobar l'autor dels fets.