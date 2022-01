Joan Collins afirma que es va casar amb l'home que la va violar per amagar el sentiment de “culpa”

Joan Collins @wikipedia





L'actriu Joan Collins ha afirmat que va ser violada pel seu primer marit a la primera cita en un nou documental de la BBC. El documental ' This is Joan Collins ' de BBC 2 explica la vida de la protagonista de Dinastia, que ara té 88 anys.





Collins va donar vida a Alexis Colby a la telenovel·la nord-americana. Joan, d'origen britànic, es va convertir en una de les estrelles més importants de Hollywood.





Ara, en unes impactants declaracions, l'actriu afirma que el seu ex marit, l'estrella de cinema Maxwell Reed , la va violar a la primera cita abans d'intentar "prostituir-la" amb "vells rics" per "10.000 lliures esterlines la nit".





Després d'interpretar una adolescent rebel a I Believe in You, Joan va conèixer el seu primer marit, que era 14 anys més gran que ella. L'actriu assegura que va conèixer l'estrella de cinema quan ella tenia 17 anys i ell 31.





Joan va ser suposadament drogada amb rohypnol a la casa de Maxwell i quan es va despertar, estava tenint sexe amb ella, informa The Sun. “El següent que vaig saber va ser que estava llençat al sofà i ell m'estava violant”, va dir Joan.





“En aquells dies, la meva mare hauria dit que 'es van aprofitar de mi'. Ara en diem violació en una cita”, relata l'actriu, que es va acabar casant amb el seu violador per amagar el sentiment de “culpa”.





"Si no hagués estat tan innocent sobre el sexe i la manera com haurien de ser les coses, no ho hauria fet, però tenia un fort sentiment de culpa, així que ho vaig fer", assegura Collins al documenta.





"La lluna de mel va ser un fiasco. Semblàvem feliços per fora, però al fons jo era miserable".

Joan també va afirmar que Maxwell la va intentar prostituir amb vells rics. "Em va dir que em pagarien 10.000 lliures per una nit". Ella li contesto: "Mai, ni en un milió d'anys".





Aquesta situació va posar punt final a la seva relació. " Me'n vaig anar a casa amb la mare", explica Collins, que va saber reconduir la seva vida fins a convertir-se en una de les actrius més reconegudes de Hollywood.