El 2019 van morir 10 milions de persones per càncer

Paraula càncer en un diari @ep





Les morts per càncer van augmentar a deu milions i els casos nous van assolir els 23 milions a nivell mundial el 2019, segons un estudi científic de l'Institut de Mètriques i Avaluació de la Salut (IHME) de la Facultat de la Universitat de Washington (Estats Units) .





El document, que s'ha publicat el 30 de desembre de 2021 a la revista Journal of the American Medical Association (JAMA), és part de l'Estudi de càrrega global de malalties, lesions i factors de risc del 2019 (GBD 2019). Les xifres han augmentat respecte a l'últim estudi, que data del 2010, quan es van registrar 8,29 milions de morts per càncer i 18,7 milions de casos nous, fet que suposa que fins al 2019 hi va haver un repunt del 20,9% i 26,3%, respectivament.





Els investigadors han calculat la càrrega i les tendències del càncer a nivell mundial a 204 països . D'aquesta manera, han descobert que el càncer ha ocupat el segon lloc darrere de les malalties cardiovasculars al nombre de morts, anys de vida ajustats per discapacitat (AVAD) i anys de vida perduts (AVP) entre 22 grups de malalties i lesions a nivell mundial el 2019.





Dins la càrrega total de càncer, les cinc causes principals d'AVAD relacionats amb el càncer per a tots dos sexes combinats van ser el càncer de tràquea, bronquis i pulmó (TBL); càncer de còlon i recte; càncer d'estómac; càncer de mama; i càncer de fetge. El càncer de TBL va ser la principal causa de mort per càncer a 119 països i territoris per a homes i 27 països i territoris per a dones. Per la seva banda, el càncer de mama va ser la principal causa de mort relacionada amb el càncer entre les dones a tot el món, inclosos 119 països.





Encara que la càrrega absoluta de càncer va augmentar tant en morts com en casos nous entre el 2010 i el 2019, les taxes de mortalitat i incidència estandarditzades per edat a nivell mundial van disminuir en un 5,9% i un 1,1% , respectivament.





Des de la perspectiva d'un país, la taxa de mortalitat estandarditzada per edat va disminuir a 131 països i territoris i la taxa d'incidència estandarditzada per edat va disminuir a 75 països i territoris. Les petites disminucions percentuals a nivell mundial són prometedores, però els investigadors adverteixen que hi pot haver reculades en l'atenció i els resultats del càncer a causa del COVID-19. Els efectes de la pandèmia sobre la morbiditat, la mortalitat i els esforços de prevenció i control del càncer no es van tenir en compte en aquest estudi de GBD, que va analitzar la càrrega mundial de càncer fins al 2019.





"Assegurar que el progrés global contra la càrrega del càncer sigui equitatiu és crucial. Això requerirà esforços per reduir les disparitats en la prevenció, tractament i la supervivència del càncer i la incorporació de les necessitats i els coneixements locals als plans nacionals de control del càncer personalitzats", ha assegurat l'autor principal de l'estudi, Jonathan Kocarnik.