Mor a la UCI una dona després de sotmetre's a una lipoescultura a Cartagena

La dona de 39 anys que va patir greus lesions en múltiples òrgans com a conseqüència d'una intervenció quirúrgica estètica a què es va sotmetre el 2 de desembre passat a Cartagena (Múrcia), ha mort aquest dissabte, 1 de gener, a l'Hospital General Santa Lucía , on es trobava ingressada.





L'advocat de la família, Ignacio Martínez, adscrit a l'Associació del Defensor del Pacient, ha confirmat que presentarà una denúncia davant del Jutjat que porta el cas per homicidi imprudent contra el doctor que la va operar.





En funció del resultat de la investigació "veurem si s'amplia altres persones", ha assenyalat Martínez, que també ha avançat que el centre hospitalari "està interessat" a sol·licitar una autòpsia judicial perquè "quedi acreditada" la raó de la mort.





La família ja va presentar una denúncia davant la Fiscalia per un presumpte delicte de lesions per imprudència professional després que la jove patís danys en nombrosos òrgans --ronyons, fetge, còlon, intestí i duodè, entre d'altres-- durant la lipoescultura.





Segons la primera denúncia, elevada mentre la dona era a la Unitat de Cures Intensives (UCI), l'operació, per la qual va pagar 5.700 euros a través de dues transferències, va comportar anestèsia general i va durar unes cinc hores. Transcorregut aquest temps, el metge va informar l'acompanyant de la noia que la intervenció havia sortit bé, però havia perdut gran quantitat de líquids i sang, de manera que estaven estabilitzant-la.





Tres hores més tard, el doctor va transmetre a l'acompanyant la decisió de traslladar la noia a l'Hospital General Santa Lucía "com a mètode de prevenció". Tot i això, la història clínica d'aquest últim complex hospitalari apunta que la dona va ingressar "en xoc hipovolèmic i en una situació d'extrema gravetat", per la qual cosa va haver de ser intervinguda d'urgència.





En el diagnòstic de la dona apareixen, entre altres troballes fruit de la intervenció, diversos danys com peritonitis fecaloidea i biliar, necrosi isquèmica de còlon ascendent, múltiples perforacions intestinals, perforació duodenal, necrosi de paret abdominal, laceracions hepàtiques, abscés retroperitoneal i . Es tracta, segons l'advocat, de traumes "més propis del resultat d'una baralla amb arma blanca".





A la primera denúncia s'instava a més a la Fiscalia que tant el metge com l'anestesista aportin tota la documentació que acrediti la seva formació professional, així com mostres biològiques per a l'anàlisi toxicològica per possible consum de drogues.