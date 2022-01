Els positius detectats amb test d'autodiagnòstic podran notificar-se a les farmàcies

Test d'antígens @ep





Les persones que detectin que són positius per coronavirus amb un test d'autodiagnòstic a casa seva ho podran notificar a les farmàcies catalanes, han explicat en roda de premsa la directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel i el president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, Jordi Casas .





Craywinckel ha assenyalat que es tracta d'un circuit temporal per intentar preservar el sistema sanitari i "facilitar" que aquells casos asimptomàtics o lleus no calgui que acudeixin als ambulatoris.





Ha afirmat que aquest nou canal se suma als ja existents i que ho fan les farmàcies on es realitzen proves supervisades i que tenen accés al sistema del CatSalut.





Casas ha explicat que s'adhereixen a aquest circuit unes 1.300 farmàcies catalanes --a Catalunya n'hi ha unes 2.500-- i, malgrat admetre que pot afegir una càrrega assistencial més gran, vol ajudar per descongestionar el sistema.





Ha subratllat que amb la incidència de la sisena onada "no és fàcil" accedir als canals habituals, per això aquest circuit se suma, i no ha descartat que en pròximes dates es puguin sumar més oficines de farmàcia.