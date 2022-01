Detinguda per deixar el seu fill de dos anys sol plorant a la terrassa per anar-se'n de festa la nit de Cap d'Any

Policia Municipal de Madrid @ep





Agents de la Policia Municipal de Madrid han detingut aquesta matinada passada una dona per un presumpte delicte d'abandonament al deixar el seu fill de 2 anys plorant a la terrassa de casa seva a Villaverde.





Segons han traslladat fonts del Cos, un vehicle indicatiu de la Policia Municipal es va desplaçar cap a les 3.30 hores del matí fins a aquest habitatge, requerits els agents per diversos ciutadans perquè, a la terrassa, un menor de 2 anys i mig, en pijama, es trobava "plorant i cridant" demanant la presència de la seva mare.





Quan van poder accedir a la vivenda, els agents van comprovar que el nen tenia símptomes de tenir força fred. L'habitatge tenia brutícia i begudes alcohòliques al seu abast.





Es va poder contactar amb la mare, que va arribar als tres quarts d'hora en aparent estat d' embriaguesa, reconeixent que s'havia anat "a prendre alguna cosa" i després suposadament deixar a cura del seu fill una dona que no va poder identificar.





Va ser detinguda per un presumpte delicte d'abandó del menor i traslladada a dependències policials. Per la seva banda, el nen va ser traslladat a un centre d'acollida per custodiar-lo.