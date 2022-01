Retiren el carnet al camioner detingut a Tortosa per superar 7 vegades el límit d'alcoholèmia

El jutjat de guàrdia de Tortosa (Tarragona) ha retirat durant 16 mesos el permís de conduir el camioner detingut diumenge quan circulava per l'autopista AP-7 superant set vegades la taxa màxima d'alcoholèmia, que per a camions lleugers és de 0,25 mil·ligrams per litre d'aire.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat aquest dilluns que després de la detenció l'home va passar a disposició judicial i se li va fer un judici ràpid, que es va saldar amb una sentència de conformitat.





A més a més de la retirada de carnet, el camioner ha acceptat una multa de 600 euros per un delicte contra la seguretat viària i de conducció sota els efectes de l'alcohol.