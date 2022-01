2021 tanca amb almenys 977 morts a la carretera, un 14% més que el 2020

Carreteres espanyoles @ep





L'any 2021 ha registrat almenys 967 morts en vies interurbanes a data 19 de desembre, quan en el mateix període de fa just un any (de l'1 de gener al 19 de desembre de 2020) el nombre de morts a les carreteres ascendia a 847 • Això suposa una diferència de 120 pèrdues humanes i, en termes percentuals, d'un 14%. A aquesta xifra caldria sumar-hi deu morts més l'últim cap de setmana de l'any notificades per la Direcció General de Trànsit (DGT) , cosa que eleva almenys a 977 les víctimes mortals en carreteres el 2021.





Així ho registren les dades provisionals de la Direcció General de Trànsit (DGT) comptabilitzades a 24 hores (les morts a les 24 primeres hores del sinistre). El 2020 el nombre de persones mortes en carreteres espanyoles es va situar per primera vegada per sota de les 1.000 víctimes, amb 975, fet que suposa una reducció del 21% respecte al 2019. No obstant això, cal tenir en compte que 2020 va estar marcat per la reducció dels desplaçaments de llarg recorregut per les restriccions de mobilitat imposades a causa de la pandèmia de COVID-19.





Les dades de la DGT posen en relleu que respecte a l'any 2019 --exercici de referència sense restriccions a la mobilitat per la crisi sanitària -- el nombre de morts en vies interurbanes el 2021 ha baixat un 9%, amb 90 persones mortes menys fins al passat 19 de desembre, data de la darrera actualització de Trànsit.





Amb 51 morts des de començaments de la meitat de desembre (enfront dels 80 morts que es comptabilitzava aleshores durant les mateixes dates de fa un any), el 2021 podria tancar amb menys de 1.000 morts a les carreteres. Això sí, a aquestes xifres cal sumar les víctimes mortals registrades durant les festes nadalenques.





Des del 2004, la sinistralitat a la carretera ha anat baixant de manera continuada a Espanya, passant dels gairebé 3.500 morts a menys de 1.200 a l'últim lustre. Si bé, des del 2013 les xifres, encara que han anat baixant, han estat molt similars, amb 1.134 morts el 2013, 1.132 el 2014 i 1.131 el 2015, sent aquest últim any el que menys morts registrava fins aleshores.





A partir del 2015 el nombre de víctimes mortals va començar a augmentar: el 2016 va comptabilitzar 1.161 morts, mentre que el 2017 va registrar encara més, 1.198 morts. Tot i això, el 2018 va finalitzar amb 1.188 morts, una desena menys que l'any anterior, revertint així la tendència a l'alça dels dos anys anteriors, i el 2019 va marcar el registre històric de 1.057 morts, la xifra més baixa de la història abans de la arribada de la pandèmia.





D'altra banda, un total de 191 persones van morir a les carreteres espanyoles durant l'estiu del 2021 --els mesos de juliol i agost--, una dada que suposa la xifra més baixa des que es tenen registres. Segons les xifres de la DGT, a 24 hores del sinistre, hi va haver 99 morts al juliol, el juliol amb menys morts des que es tenen registres, i 92 a l'agost. En total, són 24 morts menys que el 2019 i 11 menys que el 2020.