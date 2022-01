Detectada una nova variant del Covid-19 amb 46 mutacions procedent del Camerun

Coronavirus @unsplash





Nova variant del Covid-19 detectada. Investigadors de la Universitat d'Aix-Marsella han detectat una nova variant a la qual han anomenat IHU, amb 46 mutacions i 37 delecions .





La investigació ha estat publicada a medRxiv i mostra el resultat de l'anàlisi a dotze pacients contagiats de Covid-19 a la ciutat de Forcalquier, a uns 100 quilòmetres de Marsella.





Les proves als pacients van detectar mutacions amb una combinació atípica.





Els investigadors també han confirmat que el cas zero és d'un pacient que va tornar d'un viatge al Camerun, segons recull Redacció Mèdica .





De moment, no hi ha més informació sobre aquesta nova variant i els investigadors hauran de continuar observant-la per saber si és més transmissible o letal, segons explica Le Figaro .





Les variants, quan són detectades, es poden classificar dins de tres grups: variant preocupant (com Òmicron o Delta), variant d'interès (com Lambda o Mu), o variant sota vigilància (com la variant bretona). De moment, no se sap en quin grup acabarà aquest nou cep.