Memòria Immunològica: Haver superat alguns refredats o tingut Covid-19 lleu milloren la immunitat natural

Des que es va iniciar la pandèmia, són molts els estudis que han parlat sobre la immunitat, tant l'adquirida mitjançant vacunes com la natural. Ara, dues noves investigacions aporten més dades: la memòria immunològica és menys duradora si es pateix un Covid-19 greu i haver superat altres coronavirus estacionals protegeix de Covid-19.





ELS PACIENTS LLEUS CONSERVEN MILLOR LA MEMÒRIA DE LA PROTEÏNA ESPIGA





Segons un nou estudi del Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Texas, als Estats Units, els limfòcits B que fan front a la infecció mantenen millor la memòria de la proteïna de l'espiga del coronavirus en els pacients que han cursat la malaltia amb simptomatologia lleu. En els casos greus, aquesta memòria és menys duradora, apunta aquest estudi publicat a la revista Plos One.





Per concloure-ho, els investigadors van analitzar mostres de sang de persones que havien començat a tenir símptomes un mes abans i d'altres que els havien tingut cinc mesos abans. Així van veure que un mes després de la infecció, moltes cèl·lules B de la proteïna espiga seguien actives. Però les mostres de les vuit persones que van passar la malaltia de manera més lleu tenien més marcadors associats a la memòria duradora de les cèl·lules B.





Quan han passat cinc mesos des de la infecció, per contra, els investigadors apunten que els limfòcits B positius per a un dels marcadors i específics per a la proteïna S del Covid-19 pràcticament havien desaparegut. La resposta de les cèl·lules B, a més, era més disfuncional per als pacients que havien patit una infecció greu.





Quant a qui eren considerats malalts lleus i qui greus, aquests darrers eren els que havien necessitat ser intubats o rebre oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO).





SUPERAR CERTS RESFRIATS COMUNS PROTEGEIX CONTRA EL COVID-19





A més d'això, un altre estudi recent també ha estat centrat en la immunitat davant del Covid-19. En aquest cas, un grup d'investigadors del Centre RIKEN de Ciències Mèdiques Integratives del Japó ha descobert que les persones que tenen un tipus d'antígens leucocitaris humans desenvolupats després d'haver superat un refredat comú, també es poden defensar millor contra el Covid-19.





En aquestes persones, les cèl·lules T s'activen per fer front a la infecció pel nou coronavirus. I ho fan perquè responen a una part de la proteïna espiga que el Covid-19 té en comú amb el refredat comú.





Els autors d'aquest estudi publicat a la revista Communications Biology van estudiar les persones que tenien antígens A24, present sobretot en persones japoneses i asiàtiques. Però assenyalen que no pretenen fer biaixos entre la població sinó estudiar fins a trobar una manera que la gent no mori.





"La veritable esperança és que siguem capaços de desenvolupar vacunes que puguin estimular una reacció fortament dirigida per les cèl·lules T contra la infecció. Hem demostrat que això podria ser possible en aquest grup de HLA en particular, però ara hem d' examinar altres tipus ", va comentar un dels participants a l'estudi.