Dos detinguts per presumpta estafa de 78.000 euros duplicant targetes SIM a Barcelona

Una detenció dels Mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella de Terrassa (Barcelona) per presumptament estafar 78.000 euros 14 persones amb el mètode 'SIM swapping', que consisteix a aconseguir dades de la víctima i trucar al seu banc fent-se passar per ella per canviar les claus daccés a la banca en línia i accedir als seus diners.





En aquest cas, van comprar ordinadors i mòbils d'alta gamma que feien enviar amb diversos noms falsos un allotjament turístic del barri de Sants de Barcelona, on els arrestats es van allotjar des del febrer fins a l'abril, han explicat els Mossos en un comunicat.





La policia calcula que han aconseguit uns 16.000 euros venent 30 d'aquests mòbils, mentre que altres aparells els van conservar per enganyar altres víctimes.





Els Mossos van rebre la primera denúncia al març i durant els mesos següents van conèixer 13 casos més que relacionen amb la mateixa parella.





Els detinguts, un home i una dona de 34 i 33 anys, van passar a disposició judicial divendres i estan en llibertat provisional.