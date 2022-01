Tanquen un local a Barcelona per fer tests diagnòstics sense llicència

Guàrdia Urbana - Arxiu EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha tancat un local de Barcelona on es feien proves diagnòstiques del coronavirus sense reunir els requisits sanitaris i les llicències necessàries, han explicat fonts del departament.





Segons ha avançat 'Nació Digital', el centre oferia proves PCR però en realitat feia servir tests d'antígens, cobrava fins a 70 euros per prova i exercia sense llicència de la Generalitat.





Fonts municipals han explicat que una patrulla de paisà de la Guàrdia Urbana va entrar al centre dimecres 29 de desembre, després de veure una llarga cua de persones davant del local, que no tenia cap distintiu o cartell a l'entrada.





Allà, van veure diverses persones pagant per fer-se tests d'antígens o proves PCR, i els agents van comprovar que el centre no tenia llicència de la Generalitat per fer aquests diagnòstics i que els empleats no tenien formació sanitària.





Fonts policials han explicat que el centre cobrava entre 30 i 70 euros per les proves i lliurava un certificat del resultat, que és invàlid en operar sense permisos.





El centre va al·legar que tenia una autorització de la Junta de Castella i Lleó per a aquesta activitat, però les mateixes fonts han explicat que la policia no ho ha pogut comprovar.





La Urbana va alertar la Conselleria de Salut i aquesta va enviar un representant de la Subdirecció general d'Avaluació i Inspecció d'Assistència Sanitària i Farmacèutica, que també va comprovar que el local no reunia els requisits per a l'activitat que exercia, i es va ordenar tancar el centre .





La policia barcelonina ha obert diligències informatives per demanar informació sobre el cas davant una eventual denúncia: podria fer-la la Conselleria o bé algun dels afectats.





Després de conèixer-se el tancament d'aquest local, la Conselleria de Salut ha assegurat que no té constància d'altres casos semblants.