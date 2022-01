CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Obra del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA)





Bona tarda, lectores i lectors!





Esperem que hàgiu tingut un bon inici d'any el més allunyats possible de la nova variant, òmicron. En aquesta primera setmana de 2022 us volem proposar que us mireu cap a dins i observeu què és el que el vostre cos necessita. Potser és una passejada per la muntanya, un cap de setmana relaxat o un matí davant de la platja, tal com veiem en aquesta obra que es pot trobar al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA).





Així, amb una petita introspecció i amb un pont de Reis per davant, segur que tindreu el moment perfecte per fer complir allò que necessiteu, sempre que no siguin somnis molt cars!





Ara, us deixem amb el nostre podcast informatiu:













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA