Roquetes, Ciutat Meridiana o Sardenya: les zones de Barcelona on més està creixent la Covid-19

La sisena onada està passant per sobre dels ciutadans de Barcelona . Des que la variant Òmicron va trepitjar la ciutat comtal el nombre de casos de Covid-19 s'ha disparat fins a nivells mai vistos a tota la pandèmia. Al següent gràfic es pot veure com s'ha disparat la corba de contagis diaris:





Font: Salut





Amb aquesta incidència mai abans vista, a CatalunyaPress hem consultat les dades que publica Salut diàriament per conèixer quines són les àrees de salut de la ciutat de Barcelona on la Covid-19 està creixent amb més agressivitat.





Aquestes són les zones de Barcelona on el coronavirus ha crescut més percentualment la darrera setmana respecte a l'anterior:





1. Roquetes





Roquetes @wikipedia





El barri de Roquetes , a Barcelona , és on més ha crescut la Covid-19 amb diferència, amb un ascens del 168% en els darrers set dies. La setmana del 20 al 26 de desembre, en aquest barri del districte de Nou Barris es van comptabilitzar 117 contagis, i una setmana després, del 27 desembre al 2 de gener, la xifra va pujar fins a 314 contagis.





2. Sardenya





CAP Sardenya - GOOGLE MAPS





La segona àrea de salut més afectada és Sardenya , dins de l'àrea de gestió assistencial de barcelona dreta. En aquesta zona es van produir 170 contagis la setmana del 20 al 26 de desembre, i la setmana següent aquesta pateixi subi fins a 377 nous casos de Covid-19, fet que suposa un ascens del 121,8%.





3. Ciutat Meridiana





Plaça Vermella a Ciutat Meridiana @googlemaps





A Ciutat Meridiana la Covid-19 ha crescut un 120,7%. La setmana del 20 al 26 de desembre es van comptabilitzar 121 noves infeccions, i la setmana següent aquesta xifra ha pujat fins a 267.





4. Ramon Turró, Bon Pastor, Guinardó i Dreta de l'Eixample





A l'àrea bàsica de salut de Ramón Turró , a Selva de Mar , els casos de Covid-19 d'una setmana respecte a la següent també han experimentat increment superior al 100% (107,2%). La setmana del 20 al 26 de desembre van registrar 293 nous casos de Covid-19, i la setmana següent la xifra ha arribat fins a 607 nous casos.





Finalment, completen aquest trist podi Bon Pastor i Guinardó , on han experimentat increments del 90,7% en tan sols una setmana.





A la banda oposada hi ha l'àrea bàsica de salut Dreta de l'Eixample , on la Covid-19 ha experimentat una caiguda de l'11,3% en una setmana. Es tracta de l'única zona de Barcelona on s'han registrat menys casos de coronavirus la setmana del 26 de desembre al 2 de gener respecte de l'anterior.





Al següent gràfic podeu consultar com ha evolucionat la Covid-19 a cada àrea bàsica de salut de Barcelona (xifres actualitzades a 03/01/2022).









Així estan organitzades les àrees de salut bàsiques a la capital catalana: