Notícia bomba: Tamara Gorro i Ezequiel Garay trenquen la seva relació

Tamara Gorro @europapress





Notícia bomba i totalment inesperada per començar aquest 2022. Tamara Gorro i Ezequiel Garay se separen. Així ho ha anunciat la influencer a través d'un vídeo d'Instagram en què, completament destrossada i sense poder contenir les llàgrimes, ha revelat aquesta sorprenent decisió després de 12 anys d'amor en què van formar una de les parelles més enamorades i unides del panorama nacional.





Començo el 2022 fent aquest vídeo que mai hagués desitjat gravar i que ni tan sols vaig poder arribar a imaginar. He posat a la portada una foto d'Ezequiel i meva dient gràcies per aquests 12 anys. Ezequiel i jo ens prendrem un temps com a parella , com a matrimoni " ha començat dient Tamara totalment esfondrada i deixant clar que de moment no és una decisió definitiva i que deixen una porta oberta a una segona oportunitat.





"Ens separarem, que no divorciarem, perquè considerem que hem actuat d'una manera molt adulta, almenys exemplar per a nosaltres i per als nostres fills, que és parar a temps amb l'esperança de tornar a recuperar i acabar la vida junts que és com sempre hem volgut” ha confessat trencada en llàgrimes.





Una ruptura que, com ha revelat, "no ve d'ara. Ve de fa temps": "Com totes les parelles passes sots, no som un matrimoni perfecte i ho he dit sempre, som igual que tots. Tens les teves baixades, pujades." .. però quan arriba un moment en què t'estanques tens dues opcions: O continuar i que acabi amb un desgast que ja no tingui solució, o per contra com hem optat nosaltres, perquè hi ha amor, llavors preferim prendre un descans amb la fe i l'esperança de tornar i continuar a estar junts” ha assegurat.





Orgullosa de la família "admirable" que ha construït amb Garay en aquests 12 anys, Tamara ha explicat per què ha decidit compartir ara la seva separació, que ve de fa uns mesos: "Ho dic perquè em vull avançar a possibles rumors en el sentit que ara vivim junts però evidentment es procediran a fer passos perquè ens separarem i això implica que haguem d'estar a diferents cases i no vull alimentar hi ha crisi, no hi ha...".





"Parlo amb dolor perquè hi ha amor, hi ha molt bona relació" ha continuat, assegurant que aquesta separació és per a tots dos "la decisió més adequada per agafar una mica d'aire i intentar caminar junts novament perquè hi ha amor, hi ha admiració". Insistint que no ha passat res entre tots dos - més que un estancament en la seva relació - la influencer ha descartat que la seva crisi sentimental hagi estat el motiu de la seva malaltia mental, encara que sí "ha estat la goteta que ha anat curullant... Es m'ajunta això amb el problema que ja tenia, però no n'és el principal motiu”.









Per això, malgrat emprendre camins separats, Tamara ha assenyalat que seguirem



veient-la al costat d'Ezequiel. "No parlo dels nens perquè el benestar dels nens va per sobre de tot però ens veureu riure, abraçar-nos, estimar-nos... però això no vol dir que estem junts com a matrimoni".





Tot i això, i descartant que la seva separació sigui definitiva perquè "porto 12 anys experimentant amor i segueixo creient-hi", la presentadora ha assegurat que passi el que passi amb el seu matrimoni, Garay sempre podrà comptar amb ella: "Tenim una família preciosa, que ha costat molt tenir-la. Mai m'imaginaria fer un pas així tenint amor. Tenim 35 anys, tota una vida per davant. Ezequiel sempre em tindrà al seu costat, sempre. Tornem a estar junts o això sigui indefinit. l'estimo i sé que m'estima i m'estima. I per això prenem aquesta decisió. Creiem que és la més encertada".





Finalment, i admetent que està "molt fluixeta" per estar passant per un moment "molt fotut", Tamara ha assegurat que seguirà amb la seva vida i intentar riure i motivar-se. "Vull donar una mica de normalitat a tot això i només desitjo una cosa: Que això tingui un final molt feliç. Ara mateix és una pausa per després agafar impuls", ha conclòs.