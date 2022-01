Detingut per cremar un local de Barcelona on vivia una parella i el seu fill

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i en busquen un altre per presumptament cremar un local de la Ronda Guinardó de Barcelona on vivien una parella i el seu fill, que en el moment de l'incendi no hi eren i que no tenen vincle familiar amb els sospitosos, han explicat fonts policials.





L'incendi va ser dissabte al matí i el local va quedar totalment calcinat, però els Mossos han explicat en un comunicat aquest dilluns que la resta d'habitatges afectats pel foc no van patir danys estructurals i tots els veïns van poder tornar a casa seva.





Mossos, Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana van treballar durant dissabte per ajudar a sortir els veïns dels pisos i assegurar-se que no hi havia cap ferit que necessités assistència mèdica.





Després de prendre declaració de diversos testimonis, la policia va fixar dos sospitosos que suposadament van començar l'incendi llançant una garrafa plena de líquid inflamable contra el local per calar-li foc.





Al marge d'aquesta investigació, diumenge un home va ser detingut per amenaçar de mort amb un ganivet la dona que vivia en aquest local, i després d'un reconeixement fotogràfic va resultar ser un dels sospitosos de provocar l'incendi.





Així, a la detenció per amenaces se li va sumar una altra detenció per un delicte d'incendi, i a més els Mossos busquen un altre home, ja identificat, que també relacionen amb el foc i que ja havia estat detingut abans per violar la dona que vivia al local, de qui tenia una ordre d'allunyament.