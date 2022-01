Totes les novetats de la cavalcada de Barcelona: sense caramels ni assistents al Moll de la Fusta

El director de Programes Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Esteve Caramés; la directora artística de la cavalcada, Barbarana Pons; i el patge Gregori. /@EP







La cavalcada dels Reis d'Orient de Barcelona d'aquest 5 de gener seguirà el seu recorregut habitual, però no es repartiran caramels per evitar aglomeracions i l'Ajuntament de la ciutat ha demanat respectar les bombolles de convivents, mantenir les distàncies i no treure's la mascareta. Ho han explicat aquest dilluns en roda de premsa el director de Programes Culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), Esteve Caramés; la directora artística de la cavalcada, Barbarana Pons; i el patge Gregori.





Així mateix, seguint les recomanacions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), han recomanat distribuir-se al màxim per l'espai disponible i també han agraït especialment la col·laboració de Protecció Civil en el disseny de la desfilada.





“Els Reis d'Orient ja estan en camí, tenen moltes ganes de venir a la ciutat, estimen molt els nens i nenes de Barcelona i estan molt orgullosos de la paciència que han tingut aquest any”, ha dit el patge, que també ha recordat als més petits la importància de seguir les recomanacions sanitàries durant la cavalcada.





Tot i que la desfilada es podrà seguir presencialment, l'arribada per mar de Ses Majestats no admetrà assistents, però podrà veure's en directe pel web de Barcelona Cultura i a les xarxes socials municipals.





L'arribada dels Reis per mar serà a les 15.35 hores, el recorregut començarà a les 18.15 hores des de l'avinguda del Marquès de l'Argentera i finalitzarà a la Font Màgica de Montjuïc.





MÉS NOVETATS



Aquest any els Reis estrenaran vestuari i per primera vegada aniran junts a la mateixa carrossa, encara que cadascú tindrà el seu propi seguici, que es dividirà en sis grans blocs. Una altra de les novetats és que s'ha reforçat la inclusió, i a cada bloc hi haurà patges que explicaran l'arribada dels Reis en llengua de signes.





Per motius sanitaris aquest 5 de gener hi haurà menys participants a l'espectacle i no hi participaran nens, de manera que el seguici comptarà amb al voltant de 800 participants en lloc dels 1.300 habituals, que formaran part d'una cavalcada més esponjada.





La incorporació d'una nova carrossa que porta per nom Barcelona, un carter gegant anomenat Olmut, una nova carrossa del carbó i l'ampliació de la tradicional carrossa de l'estrella són les altres grans novetats de la desfilada d'aquest 2022.





Tota la producció de la cavalcada ha costat uns 850.000 euros i l'espectacle comptarà amb la presència de col·laboradors que recordaran la importància de vetllar per mantenir les mesures sanitàries.





Les tres televisions públiques -TVE, TV3 i Betevé- faran una programació especial per explicar i mostrar l'arribada dels Reis d'Orient a la ciutat.