Què significa 'Flurona' i d'on ve aquesta nova coinfecció?

Laboratori del Centre Nacional de la Grip, arxiu /@EP





La directora del Servei Català de la Salut (CatSalut), Gemma Craywinckel, ha assenyalat aquest dilluns que s'han detectat casos de coinfecció de grip i covid-19, si bé ha assenyalat que són "esporàdics" i "fins ara no s'han mostrat més greus".





Craywinckel ha explicat que la coinfecció de dos virus "no és freqüent" però que "pot passar". "Són pocs, anecdòtics i no tenen més rellevància", ha resolt preguntada en roda de premsa sobre aquesta coinfecció. 'Flurona' és el terme que s'està utilitzant per a aquesta coinfecció, de la combinació de les paraules 'flu' (grip, en anglès) i 'coronavirus'.