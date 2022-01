El Palau de la Música suspèn dos concerts per les restriccions de la covid-19

Palau de la Música, arxiu /@EP





Els concerts de l'Orquestra Filharmònica de La Scala, dirigida per Riccardo Chailly, i de l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dirigida per Antonio Pappano, al Palau de la Música han estat ajornats per les “dificultats de mobilitat internacional a causa de la covid".





La formació dirigida per Chailly havia d'actuar el pròxim dia 27 de gener, mentre que l'orquestra dirigida per Pappano tenia programada la seva audició, amb Sol Gabetta com a solista, el pròxim dia 9 de febrer, segons ha informat aquest dilluns la institució barcelonina.

El Palau de la Música està treballant per trobar una nova data per als dos concerts i avui ha avançat que les entrades ja adquirides seran vàlides per als nous dies que s'escullin, dels quals s'informarà pròximament.





Les persones que hagin comprat les entrades i vulguin recuperar els diners o intercanviar-les per un altre concert al Palau hauran de dirigir un correu electrònic a taquilles@palaumusica.cat.