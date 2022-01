Barcelona comença a multar propietaris que se salten la normativa de regulació de preus del lloguer

Cartell de lloguer en un edifici /@EP





L'Agència del Lloguer de Barcelona ha començat a emetre multes a aquells ciutadans que no estableixin el preu del lloguer dels seus habitatges dins del que regeix la normativa.





El setembre del 2020, el Parlament de Catalunya va aprovar una normativa que feia possible que els ajuntaments de 61 municipis, entre els quals hi havia Barcelona, poguessin regular i limitar els preus dels lloguers dels pisos. No va ser fins un any més tard, però, quan Barcelona va decidir regular-los i va decidir que el preu de referència per a un lloguer seria el menor del contracte anterior o el 95% del que marqués l'índex de preus de referència de la Generalitat de Catalunya.





Això últim es pot consultar a la pròpia pàgina web de la Generalitat, ja que ha habilitat una secció que permet veure quin és l'índex de preus de referència segons els valors següents: el carrer on es trobi l'habitatge, l'any de construcció de la mateixa, els metres quadrats habitables, l'estat de manteniment del lloc i la certificació energètica amb què compte.











Colau ha decidit que s'ha acabat el període de gràcia i que l'Agència de Lloguer de Catalunya ja ha començat a imposar les primeres multes als propietaris que no compleixen la normativa. La quantitat a pagar serà d'entre 1.200 euros i 6.000 euros, però el cert és que les multes podrien quedar finalment en res perquè s'han presentat diverses denúncies davant el Tribunal Constitucional per fer enrere aquesta llei.







Tot i que l'objectiu d'aquesta normativa era reduir els preus del lloguer, aquesta baixada no ha estat de moment significativa. De fet, el preu només ha baixat un 0,3% per metre quadrat a Barcelona. I molts propietaris no la compleixen, com és aquest cas concret del que us parlem a Catalunyapress, en què el metre quadrat hauria de costar un màxim de 24,31 euros però el propietari en demana 33,5 .