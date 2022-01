Piqué i Freixa s'engresquen de nou: "Pocavergonya"

El futbolista blaugrana Gerard Piqué /@EP





Fa uns dies Piqué li feia un xic a Toni Freixa en xarxes socials després que aquest mantingués amb un periodista una conversa amb Dembélé. L'excandidat a la presidència del Barcelona va aprofitar l'ocasió per anomenar egoistes de forma generalitzada tots els futbolistes i el central blaugrana va decidir respondre'l. Igual que ha fet ara després d'un nou tweet sarcàstic de Freixa.









En aquesta ocasió, Piqué va compartir en xarxes socials una imatge en què es veia una taula plena de menjar. I Freixa, fent al·lusió a l'últim tweet que us hem compartit, va escriure: "Entrecot amb patates fregides, ou ferrat, cervesa per beure i una crep amb nutella. Us imagineu un futbolista professional menjant això? Estic dient un eh, no generalitzant" .





El defensa català, aleshores, li va respondre:













L'excandidat ha esborrat el tweet tal com li va demanar el futbolista: "T'has equivocat a l'entrecot... eren botifarres. La resta tot ok. I ara em faré un gintònic a la teva salut! Ja pots anar esborrant el tweet, pocavergonya ".