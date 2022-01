Les principals potències mundials demanen evitar una guerra nuclear

Joe Biden @ep





Les autoritats de França, els Estats Units, la Xina, Rússia i el Regne Unit han fet una crida a evitar una guerra entre països amb armes nuclears i reduir així els riscos de provocar una carrera armamentística.





"Creiem que una guerra nuclear mai serà guanyada i no ha de ser lluitada. L'ús d'armes nuclears pot tenir greus conseqüències, per la qual cosa reiterem que aquestes armes han de ser únicament utilitzades per a finalitats de defensa i per prevenir guerres", han recalcat en un comunicat conjunt.





Així, han manifestat que consideren que "s'ha d'evitar que aquestes armes s'expandeixin" i han reafirmat la importància d'"abordar les amenaces que representen" al mateix temps que es destaca la importància de "complir amb els tractats bilaterals i multilaterals de no proliferació, control i desarmament".





"Mantenim el nostre compromís amb el Tractat de No Proliferació, inclòs l'article VI, que cerca negociar de bona fe per trobar mesures efectives relacionades amb el cessament de les carreres armamentístiques (...) sota un control estricte a nivell internacional", han insistit.





Així, les principals potències han manifestat el seu interès per "mantenir i enfortir les mesures a nivell nacional per prevenir l'ús sense autorització d'armes nuclears". "Reiterem la validesa dels nostres comunicats anteriors i assegurem que cap arma nuclear apunta a un altre país", han afirmat.





En aquest sentit, han posat l'accent en el seu desig de treballar amb altres estats per crear un "entorn segur" que desemboqui en el desarmament i l'objectiu final de que sigui un món "sense armes nuclears". "Estem decidits a aconseguir el diàleg i el respecte mutu", han resolt.





Després de la publicació de la declaració, el president de l'Assemblea General de l'ONU, Abdulla Shahid, ha expressat la seva satisfacció per la mateixa.





"Shahid celebra la declaració conjunta de les cinc potències nuclears que també són membres permanents del Consell de Seguretat", ha explicat el seu portaveu, Paulina Kubiak, en declaracions a l'agència de notícies russa Sputnik. Kubiak ha ressaltat que busca "evitar una carrera armamentística que no beneficiaria a ningú i posaria en perill a tothom".