FOTOS: Així està l'interior del volcà de Cumbre Vieja de La Palma

Interior del cràter del volcà de Cimera Vella /@Involcan





Fa al voltant de tres setmanes, el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa canària de La Palma, despertava sense activitat després de 86 dies. "No emet lava, ni registra cap senyal de tremolor o sismicitat ni observem sortida de diòxid de sofre", informaven fonts de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).





Així, fa tan sols uns dies, després de diverses jornades sense moviment, es donava per conclosa l'erupció. Però no per això s'ha deixat d'inspeccionar el lloc ni de treballar a la zona.





Des de l'Institut Volcanològic de Canàries estan analitzant el volcà i fent mesures d'emissió de gasos. Per això s'endinsen a l'interior del seu cràter. Però no només això, sinó que a més a més han volgut compartir amb la ciutadania algunes imatges perquè tots puguem veure com és per dins.





