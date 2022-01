Amaga que té Covid-19 i acaba matant una dona que havia superat un càncer

Mostra d'una PCR @ep





Una dona de 82 anys que va vèncer el càncer va morir després de contraure el coronavirus d?un amic que va amagar la infecció per poder quedar per jugar a cartes. Barb Bartolovich, una dona nord-americana, va decidir quedar per jugar a les cartes després que totes les persones convidades van dir que estaven vacunades contra el Covid-19 , inclosa ella mateixa, assegura la seva néta Lauren Nash.





" Algú va decidir que donar positiu a Covid és una cosa que pot amagar ", va dir Nash a WXYZ setmana passada. "Ens vam assabentar perquè la persona va confessar després que la meva àvia emmalaltís".





Bartolovich va ser hospitalitzada i assistida per un ventilador, però els metges no van poder fer res i va morir el 21 de desembre al Mercy Health-St Elizabeth Health Center a Boardman, Ohio. Tenia un sistema immunològic després d'haver superat un càncer a la sang.





Nash no entén com l'amic de Bartolovich, la identitat del qual no va ser revelada per respectar la privadesa, va córrer el risc de propagar el coronavirus per jugar a les cartes. "Estic horroritzada per on estem i el que està succeint, perquè no estem tenint en compte la vida de les persones", va dir Nash.





La néta insta qualsevol persona que tingui símptomes de Covid-19 i va donar positiu que "eviti els altres per amor". "No val la pena", va dir Nash. "No val la pena saber que vas fer mal a algú o el vas matar perquè vols sortir i divertir-te".





A Bartolovich li sobreviuen quatre fills i els seus cònjuges, deu néts i cinc besnéts, segons el seu obituari. Ella era un membre actiu de l'església i els va ensenyar als seus fills i néts que “conèixer-la era estimar-la i ser estimada per ella era el sentiment més especial del món”. "Se la van emportar massa aviat", va dir Nash. "Ella era tot per a tots. Com tothom diu, si coneixies Barb, eres estimat", lamenta.