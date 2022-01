Un negacionista del Covid-19 mor després de rebutjar un ventilador per respirar: "Em curaré igual"

Alessandro Mores @Facebook





"No. Em curaré igual", això és el que va respondre Alessandro Mores quan un metge li va indicar que havia de ser intubat per poder sobreviure. L'home, resident a Thiene, al Vèneto, tenia 48 anys, i no en complirà cap més gràcies a la seva insistència a negar les conseqüències fatals del Covid-19.





Mores era un negacionista convençut. Les seves publicacions a Facebook descrivien perfectament els seus pensaments: estava en contra de les vacunes, del passaport Covid-19 i, a més, negava la gravetat de la malaltia.





Es va contagiar de Covid-19 i als 15 dies va començar a tenir problemes per respirar, de manera que el seu fill el va portar a l'hospital. En arribar, el van ingressar a l'UCI i li van dir que necessitaven intubar-lo per assegurar-ne la supervivència. El temps era clau, però l'home es va negar. Ni tan sols va sentir el seu fill quan en una trucada de vídeo li va pregar: "Papa, accepta el tractament", però seguia negant-se.





Cada minut que passa en aquest tipus de situacions juga un paper clau, i l'home es va negar a rebre tractament durant una bona estona. Quan el metge li va advertir que el seu cor no aguantaria més, va signar una fulla consentint que el reanimessin, però ja era massa tard. A les dues hores del seu ingrés a l'hospital ja havia mort.