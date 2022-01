El Brexit no ha sortit com esperaven els britànics

El primer ministre britànic/ @EP









A llarg termini encara s'ha d'avaluar la incidència del brexit per al Regne Unit, però l'impacte negatiu podria ser del 4% del PIB segons les estimacions de l'Oficina de Responsabilitat Pressupostària. Cosa que ha fet canviar d'opinió als britànics i ara un 54% votaria ara a favor de tornar a la Unió Europea, davant del 47% que ho faria per seguir fora.





Per als britànics, 2021 ha estat l'any de les cues a les benzineres per omplir el dipòsit. 200.000 europeus que havien treballat al Regne Unit han marxat per les noves lleis d'immigració o un lloc millor per treballar. Es fan malbé tones de marisc d'Escòcia pels retards en els certificats, declaracions i inspeccions duaneres del Brexit. A la tardor els ramaders van incinerar milers de porcs per falta de personal als escorxadors perquè falten prop de 15.000 carnissers i hi va haver pànic per la falta de galls dindi per Nadal. La transició després de la marxa de la UE no havia estat preparada i ha estat un salt al buit. Una de cada tres mitjanes empreses britàniques han hagut de reestructurar-se o han fet fallida.





Les empreses britàniques havien funcionat recolzant-se en els europeus comunitaris que han marxat i va deixar sense recursos suficients infinitat de sectors com el transport de mercaderies, el processament d'aliments i l'hostaleria. L'escassetat de personal ha afectat totes les baules en el subministrament d'aliments, ja fossin aus, lactis, o verdures.