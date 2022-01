Els Estats Units registren més d'un milió de contagis de Covid-19 en les darreres 24 hores

Carpa per a realitzar test Covid-19 a Nova York @ep





Els Estats Units (EUA) han registrat aquest dilluns més d'un milió de casos de coronavirus, una xifra de contagis rècord a tot el món marcada per la propagació de la variant òmicron, en una jornada en la qual, a més a més, s'han confirmat prop de 1.700 morts per covid-19 al país.





Segons les xifres que ha facilitat la Universitat Johns Hopkins, durant les últimes 24 hores s'han registrat 1.083.948 contagis i 1.693 morts als EUA, la qual cosa eleva el còmput total a 56.191.523 positus i 827.749 defuncions al país.





El nombre de positius d'aquest dilluns és gairebé el doble del rècord anterior fa tot just quatre dies, quan es van fixar 590.000 casos, tot i que la xifra no es comptarà com un registre diari perquè inclou retards d'aquest cap de setmana, que ha estat festiu a desenes d'estats.





A més a més, aquest nombre és una subestimació significativa, tal com recull l'agència Bloomberg, perquè, a causa de les vacances de Nadal, molts nord-americans s'han fet tests a casa, per la qual cosa molts d'aquests resultats no s'han informat a les autoritats sanitàries.





El món ha començat a registrar una mitjana de gairebé 1,5 milions de casos al dia, el doble dels que es van registrar fa gairebé una setmana, tot i que les xifres a molts indrets poden haver estat distorsionades per retards en els informes dels dies festius.





Aquestes últimes dades que han recollit el diari 'The Washington Post', els governs locals i estatals i la Universitat Johns Hopkins --tant de casos com de morts-- poden variar, ja que no tots els centres de seguiment utilitzen les mateixes dates en els informes.