TMB participa a la Cavalcada de Reis 2022 a Barcelona

Una Cavalcada dels Reis Mags





Amb motiu de la celebració de la Cavalcada de Reis 2022 a Barcelona, així com d’altres cavalcades i actes similars en diversos barris de la ciutat i municipis de l’àrea metropolitana, aquest dimecres 5 de gener a la tarda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del metro en els desplaçaments als llocs on es faran les diferents activitats programades.





A causa dels esmentats esdeveniments es restringirà el trànsit als vehicles privats i hi haurà afectacions en el recorregut de la gran majoria de línies d’autobús, que seran limitades o desviades entre les 16 i les 21.30 hores, aproximadament. És per això que el metro serà el transport idoni per facilitar la mobilitat.





A l’arribada per mar dels Reis d’Orient no esta permesa l’assistència de públic per evitar aglomeracions. No obstant, un cop instal·lats a les carrosses Ses Majestats i el seu seguici, la Cavalcada Reial es mou, no és estàtica com l’any passat, i comença a les 18.15 hores el seu recorregut pel passeig de Circumval·lació. La primera carrossa de la cavalcada serà un bus turístic dedicat a tota la ciutadania de Barcelona i el desig de retornar la normalitat de les nits màgiques de Reis. L’itinerari previst continua per l’avinguda del Marquès de l’Argentera, passeig d’Isabel II, Via Laietana, pl. Urquinaona, Fontanella, pl. Catalunya, Pelai, pl. Universitat, ronda de Sant Antoni, Sepúlveda, av. Paral·lel, av. Reina Maria Cristina i av. Ferrer i Guàrdia, on finalitza.





Tothom ha de mantenir la mascareta posada durant la cavalcada, agrupar-se per grups bombolla i mantenir la màxima distància possible entre cada grup. Les tres televisions públiques, TVE, TV3 i Betevé, faran una programació especial per explicar i mostrar l’arribada dels Reis d’Orient a Barcelona.





Metro fins a les 2 de la matinada





Per facilitar els desplaçaments de la ciutadania, per demà dimecres 5 de gener s’ha programat a les línies convencionals de metro, és a dir, les línies 1, 2, 3, 4 i 5, l’oferta de dia laborable lectiu. A més, recordem que la xarxa de metro funciona fins a les 2 de la matinada, pel fet de ser vigília de festa. L’endemà, dijous 6, dia de Reis, el metro funcionarà fins a les 12 de la nit, pel fet de ser festiu vigília de feiner.





Les estacions que deixen més a prop de la Cavalcada són Ciutadella / Vila Olímpica (L4), Barceloneta (L4), Jaume I (L4), Urquinaona (L1 i L4), Drassanes (L3), Catalunya (L1 i L3), Universitat (L1 i L2), Sant Antoni (L2), Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4), Paral·lel (L2 i L3), Rocafort (L1), Urgell (L1) i Espanya (L1 i L3). En totes hi haurà efectius per ordenar els fluxos de passatge i adoptar restriccions si fos necessari.





Autobusos històrics en la desfilada reial









Com ja és habitual, TMB participa activament en aquest esdeveniment que tanca la campanya nadalenca. A més de la col·laboració indispensable de diversos conductors i tècnics voluntaris, quant a material mòbil TMB aporta autobusos de dos pisos del Barcelona Bus Turístic i les plataformes mecàniques de diverses carrosses que desfilaran a la Cavalcada, així com quatre autobusos històrics de la Fundació TMB com a avançament de la commemoració del centenari de la xarxa de Bus el 2022: el Dodge 240 (1940), l’ACLO 410 de dos pisos (1948), el Chausson 59 (1955) i l’articulat Pegaso 3036 (1968).