Denuncien cinc fabricants i cadenes de supermercats per frau en tortells de Reis

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat dos fabricants i tres cadenes de supermercats per la venda de tortells de Reis que es presenten fraudulentament com a farcits de nata, quan en realitat contenen altres substàncies. Són pràctiques que incorren en publicitat enganyosa i la vulneració de la normativa europea en matèria d'etiquetatge.





Tres dels supermercats denunciats, Aldi , Lidl i Dia , recorren al reclam enganyós de col·locar cartells als seus establiments per presentar com a farcits de "nata" tortells l'etiquetatge dels quals indica el contrari.

















Cartelleria i tortell d'un establiment Lidl @faqua





Per la seva banda, la cadena andalusa MAS ven un tortell fabricat per a aquests supermercats per l'empresa Zampabollos, de la localitat de Huelva d'Almonte, que també ha estat denunciada. A la seva caixa es presenta com "tortell ultracongelat farcit de nata". Però en realitat, a la llista d'ingredients es posa de manifest que es tracta d'una barreja de nata i greix de palmiste.





El segon fabricant denunciat és Aserceli , amb domicili al municipi Humanes de Madrid. El seu tortell, comercialitzat en cadenes com Carrefour, indica a la seva caixa en grans caràcters que està farcit de "nata". No obstant això, l'etiquetatge revela que és nata barrejada amb un preparat de greixos de palmell i palmiste.





Les denúncies s'han presentat davant del Ministeri de Consum i diverses autoritats autonòmiques de protecció al consumidor, entre les quals les de les seus socials de les empreses. Les comunitats tenen competències per obrir expedients sancionadors contra les empreses per incórrer en infraccions a la normativa de protecció dels consumidors derivades de l'incompliment de la Llei de competència deslleial i el Reglament (UE) 1169/2011 sobre la informació alimentària que s'ha de facilitar al consumidor .





Què diu la llei





Diferents superfícies comercials comercialitzen tortells de Reis que no compleixen els requisits per anunciar-se com a farcits de nata utilitzant simplement l'expressió "Termeller de Reis" en la seva denominació, sense explicar quin és el seu farcit, el qual queda relegat a l'etiquetatge que desglossa els seus ingredients. Altres han recorregut a utilitzar l'expressió Sabor Nata en grans caràcters.





Tot i això, les cadenes denunciades han recorregut al truc de col·locar cartells al costat d'ells on els presenten enganyosament com si estiguessin totalment farcits de nata, la qual cosa implica una pràctica de publicitat enganyosa, que la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència Deslleial defineix en l'article 5 com "qualsevol conducta que contingui informació falsa o informació que, tot i ser veraç, pel seu contingut o presentació indueixi o pugui induir a error els destinataris, sent susceptible d'alterar-ne el comportament econòmic".





D'altra banda, l'article 22 del Reglament (UE) 1169/2011 estableix que s'ha d'indicar la quantitat d'un ingredient en la preparació o la fabricació d'un aliment quan "figuri en la denominació de l'aliment o el consumidor ho associï normalment amb aquesta denominació" ", "es destaqui a l'etiquetatge per mitjà de paraules, imatges o representació gràfica" o "sigui essencial per definir un aliment i per distingir-lo amb els que es pogués confondre a causa de la seva denominació o del seu aspecte".





Això és, en tractar-se el farciment d'un element essencial per definir un tortell de Reis d'altres, aquells compostos exclusivament de nata dels preparats amb una barreja, resulta contrari a la normativa que en la seva denominació s'indiqui exclusivament Nata, ja que també s'ha utilitzat en la fabricació altres ingredients, com el preparat de greixos vegetals.





Pronunciament de l'Aesan





En aquest mateix sentit s'ha pronunciat l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), pertanyent al Ministeri de Consum, en ser preguntada pel que fa a això per FACUA.





En la resposta, l'Aesan assenyala que "el preparat gras a base de nata és un ingredient compost que és essencial per distingir l'aliment dels productes amb què es pogués confondre a base de la seva denominació o aspecte, com ara la nata" , per la qual cosa "està subjecte al requisit d'indicació quantitativa" -regulat al Reglament 1169/2011-, per la qual cosa "ha d'anar seguit de la llista d'ingredients, entre els quals, almenys, s'haurà d'indicar també el percentatge de nata ".





Així, l'etiquetatge, la presentació i la publicitat dels tortells de Reis ha de ser "clar, especialment pel que fa a la denominació i llistes d'ingredients, a fi de no induir a error el consumidor sobre les característiques del producte".





L'Aesan conclou, per tant, que "podran utilitzar la denominació Roscón de Reyes de/amb nata únicament aquells en què tot el farciment sigui nata".





Indueix a error





FACUA assenyala que les irregularitats denunciades als tortells d'Aserceli i Zampabollos (fabricat per a MAS) són pràctiques contràries al que estableix l'article 7 del Reglament esmentat. Aquest recull que "la informació alimentària no ha d'induir a error el consumidor, en particular sobre les característiques de l'aliment i, en particular, sobre la naturalesa, la identitat, les qualitats, la composició, la quantitat, la durada, el país d'origen o el lloc de procedència, i mode de fabricació o obtenció".





De la mateixa manera, la norma indica que tampoc no pot "suggerir, mitjançant l'aparença, la descripció o representacions pictòriques, la presència d'un determinat aliment o ingredient" si aquest component "s'ha substituït per un component o ingredient diferent".





Per tot això, FACUA ha instat el Ministeri de Consum i les diferents autoritats de protecció al consumidor que investiguin els fets i incoïn el corresponent expedient sancionador i facin públiques les mesures que adoptin.