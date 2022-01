Mor un home envestit per una vaqueta quan gravava un espectacle

Plaça de Puerto Serrano, Cadis /@EP





Un home de 56 anys i veí de Montellano (Sevilla) ha mort aquest passat dilluns després de ser envestit a la tradicional encierro de Puerto Serrano (Cadis), el Toro de l'Aguardiente, per una vaqueta mentre gravava l'espectacle.





Així ho han confirmat tant l'Ajuntament de Puerto Serrano com de Montellano a les seves xarxes socials, recollides per Europa Press, i en les que han emès sengles comunicats pels quals es decretava aquest dimarts, 4 de gener, dia de dol oficial per la pèrdua del videoafeccionat.





Durant l'Encierro, la vaqueta va envestir l'home que, no obstant, va ser traslladat a un centre hospitalari sense més conseqüències. Tot i això, segons el consistori montellanero, "va ser envestit per un astado i va patir un fatal cop que, malgrat estar des de llavors lluitant per la seva vida en un centre hospitalari gadità, malauradament no ha pogut superar".