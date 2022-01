L'ONCE celebra el Dia Mundial del Braille amb una exposició i una visita a la seva impremta màgica

L'ONU va reconèixer i va proclamar l'any 2019 la data del 4 de gener com a Dia Mundial del Braille, després d'una llarga i esforçada reclamació de les persones cegues de tot el món. Lluita també de l'ONCE, per a fixar aquest reconeixement en la data del naixement del creador d'aquest sistema de lectoescriptura, el francès Louis Braille.





Día Mundial del Braille /@ONCE





"Des de l’ONCE Catalunya volem conscienciar sobre la importància del braille com a sistema de lecto escriptura per a la plena realització dels drets humans per a les persones cegues i amb deficiència visual", apunta Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE Catalunya.







A l’ONCE Catalunya, per commemorar el Dia Mundial del Braille, han fet una exposició i també han programat una visita guiada, amb el Promotor Braille, a la impremta del Servei Bibliogràfic ONCE, una impremta màgica sense tinta i amb 6 punts.

















El Servei Bibliogràfic ONCE a Barcelona és un dels dos centres de producció que hi ha a l’Estat. En aquesta seu es van fer el 2021 un total de 1.314 llibres. La Biblioteca Digital de l’ONCE compta amb 68.00 títols (4.923 en català). Els audiollibres sumen gairebé 36.000.







El Sistema Braille és un codi, però ull, no un codi secret. Es representen les lletres, els números, majúscules, minúscules, signes de puntuació, símbols matemàtics... i fins i tot partitures de música.





Segons l'Organització Mundial de la Salut hi ha uns 36 milions de persones amb ceguesa al món, i 216 milions tenen discapacitat visual moderada o greu. Aquestes persones tenen més possibilitats de viure en la pobresa, gaudir de pitjor salut i tenir més dificultats que d'altres per accedir a l'educació i l'ocupació.





Des de l'ONCE s'impulsa l'ús del braille amb l'objectiu que els afiliats a l'ONCE, 71.000 persones cegues, i la resta de la ciutadania puguin conèixer i gaudir d'aquest codi de lectoescriptura des de tots els seus àmbits: l'educatiu, el cultural, l’oci, els serveis i en moltes altres vessants.





83 ANYS SUMANT PUNTS





Louis Braille va perdre la vista de molt jovenet en un accident domèstic. El 1829, quan només tenia 18 anys, es va publicar el sistema de lecto escriptura que va idear i que porta el seu nom. Amb ell, els cecs de tot el món van poder sortir de la seva marginació social, cultural i educativa. Van poder llegir, informar-se, comunicar-se etc.





El braille ha permès que, durant 83 anys, l'ONCE continuï sumant punts. En l'actualitat, l'ONCE posa a la disposició de 71.000 persones cegues un fons documental de 68.050 obres, de les quals 28.761 estan disponibles en braille i 35.928 en audiollibres.





CUPÓ DIA MNDIAL DEL BRAILLE





El Dia Mundial del Braille protagonitza el cupó de l'ONCE de dimarts, 4 de gener. Cinc milions i mig de cupons celebraran que amb sis punts la vida de les persones cegues és més accessible.