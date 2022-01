Joan Laporta: "El ressorgiment del Barça és una realitat, hem tornat"

El president del Barça, Joan Laporta /@EP





El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va assegurar aquest dilluns, positiu i ambiciós, que el Barça ha "tornat", que el "ressorgiment" de l'equip ja és una realitat, i que una mostra d'això és la voluntat de Ferran Torres de deixar el Manchester City per jugar a les ordres de Xavi Hernández.





"El Barça és una referència en el mercat per als jugadors i aviat veurem el ressorgir esportiu d'aquest Barça. El ressorgiment és una realitat i el mercat se n'ha adonat. Tothom es pot anar preparant perquè hem tornat i amb ganes de fer-ho molt bé", va dir en roda de premsa.





Laporta va assegurar que estan pendents del mercat per donar continuïtat a les arribades. "Som una referència en el mercat i anem recuperant el pes en el futbol mundial i tots els grans jugadors contemplen la possibilitat de venir al Barça. Hem de treballar molt bé, en paràmetres esportius i econòmics i estem progressant bé, està funcionant i tot és possible", ha apuntat sobre aquests grans fitxatges.





"Aquestes incompatibilitats de si ve un, no pot venir l'altre, és perquè hi ha urgències aquesta temporada i volem guanyar títols, perquè ens hem tornat a enganxar a LaLiga, tenim la Copa, i després la Supercopa a l'Aràbia Saudita i també l'Europa League. Volem respondre a aquestes necessitats", va afirmar.





No obstant això, no va volver parlar d'Erling Haaland o d'altres noms propis. "Em permetràs que no parli de jugadors, estaríem fent una cosa que no ens beneficia en res perquè parlar d'algú en fa pujar el valor. Treballem per reforçar les posicions que l'entrenador vol reforçar, i hem incorporat Ferran Torres. No parlaré d'altres jugadors en concret", ha manifestat.





Laporta: "Ferran Torres ha estat perseverant per venir"





Amb tot, va apuntar que treballen perquè el Barça tingui el pes que ha de tenir en el mercat futbolístic. "Que un jugador com Ferran Torres hagi volgut venir n'és una mostra. Estic convençut que millorarem l'equip per aconseguir els èxits que volem", va reiterar.





"Ferran Torres ha estat perseverant per venir al Barça, ha preferit el Barça per mostrar les seves virtuts i qualitat, i segur que ens farà molt feliços als culers. Segur que el gaudirem", va manifestar Laporta.





Amb molt públic a la graderia, sobretot infantil, per gaudir també al migdia de l'entrenament de l'equip a portes obertes, Ferran Torres va tenir un primer dia de glòria com a culer i Laporta ha assegurat que n'arribaran molts més.