El PP vol posar inspectors que vigilin l'ús del castellà a les aules de Catalunya

Pablo Casado somrient mentre atén els mitjans @ep





El PP ha registrat aquest dilluns al Congrés una Proposició de Llei per crear i regular un Cos d'Alta Inspecció Educativa de l'Estat , "que vetllarà pels drets educatius de tots els alumnes, inclosos els lingüístics, a qualsevol lloc del territori espanyol", encara que aquesta figura ja està recollida a la Llei educativa i té aquestes funcions.





La iniciativa forma part de l'ofensiva legislativa anunciada a mitjans de desembre pel president dels populars, Pablo Casado , pel cas de la menor de Canet de Mar (Barcelona), després que el Tribunal Suprem (TS) ratifiqués la sentència del TSJC que obligava la Generalitat a impartir un 25% de les classes en castellà.





El text del PP, signat per la portaveu del grup parlamentari dels populars, Cuca Gamarra , disposa que "l'Alta Inspecció garantirà que els alumnes puguin rebre ensenyament en la llengua oficial de l'Estat resideixin on resideixin, d'acord amb les disposicions vigents ". Aquest Cos també s'encarregarà de "garantir la neutralitat ideològica dels centres docents, amb l'objectiu de presentar els centres educatius com a llocs d'aprenentatge lliures d'adoctrinament".





A més, comprovarà que els currículums, els llibres de text i el material didàctic s'adeqüen als ensenyaments comuns; que aquestes s'imparteixen amb observança del que disposa l' ordenament estatal sobre aquestes matèries obligatòries bàsiques dels respectius currículums ; i verificarà que els estudis cursats s'adeqüen al que estableix la legislació de l'Estat, als efectes de l'expedició de títols acadèmics i professionals vàlids a tot Espanya.





Altres competències, entre d'altres, que tindrà l'Alta Inspecció Educativa serà comprovar el compliment del que disposa la normativa sobre les característiques de la documentació administrativa específica que s'estableixi amb caràcter bàsic per a cada nivell d'ensenyament; verificar l'adequació de l'atorgament de subvencions i beques als criteris generals que estableixin les disposicions de l'Estat; i elevar a les autoritats de l'Estat una memòria anual sobre l'ensenyament a les comunitats respectives que serà pública i haurà de ser presentada a les Corts Generals.





ACTUARÀ D'OFICI O PER DENÚNCIES DE PARTICULARS





Segons la proposició esmentada, els funcionaris encarregats de les tasques d'alta inspecció gaudiran de la consideració d'autoritat pública i podran actuar d'ofici o per denúncia de particulars per presumptes infraccions.





Quan trobi infraccions, donarà compte al Ministeri d'Educació, amb la proposta de les actuacions que corresponguin, i si els fets detectats poden ser constitutius de delicte, n'ha de donar compte al Ministeri Fiscal.





Tal com proposa el PP, el cap de l'Alta Inspecció Educativa tindria un mandat de cinc anys i seria nomenat pel Consell de Ministres entre funcionaris amb més de 15 anys de servei efectiu a les Administracions Educatives.





I les Corts Generals poden demanar la seva compareixença per ser informades dels assumptes per als quals fos requerit, així com els òrgans legislatius de les comunitats autònomes sobre temes que afectin el seu territori.





ALTA INSPECCIÓ VIGENT





La Llei educativa vigent recull la figura de l'Alta Inspecció educativa, de l'Estat, que s'encarrega de "comprovar el compliment dels requisits establerts per l'Estat a l'ordenació general del sistema educatiu", de "comprovar la inclusió dels aspectes bàsics del currículum dins dels currículums respectius i que aquests es cursen d'acord amb l'ordenament estatal corresponent" i de "comprovar el compliment de les condicions per a l'obtenció dels títols corresponents i dels efectes acadèmics o professionals dels mateixos".





Entre les funcions que compleix l'Alta Inspecció es troben també la de "vetllar pel compliment de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat de tots els espanyols en l'exercici dels seus drets i deures en matèria d'educació, així com dels seus drets lingüístics, d'acord amb les disposicions aplicables", així com de "verificar l'adequació de la concessió de les subvencions i beques finançades amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat".





A més, la Llei estableix que, en l'exercici de les funcions de l'Alta Inspecció, els funcionaris de l'Estat gaudiran de la consideració d'autoritat pública amb caràcter general, podent demanar a les seves actuacions la col·laboració necessària de les autoritats de l'Estat i de les comunitats autònomes per al compliment de les funcions que els estan encomanades.