El Govern assegura protecció jurídica a docents davant "atacs" pel català

Un grup de nens dirigint-se a classe @ep





El Govern ha aprovat aquest dimarts un acord per defensar el català i la cohesió social als centres educatius, que preveu prestar protecció jurídica als docents i equips directius davant "atacs" per l'ús del català en l'àmbit de l'educació.





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha destacat aquest dimarts en roda de premsa després del Consell Executiu que el Govern ja estava posant a la disposició dels docents i del personal dels centres els seus serveis d'assessorament, representació i defensa jurídica, i que amb aquest acord vol "reafirmar" el compromís amb el català a l'escola.





L'acord també preveu exigir responsabilitats davant d'eventuals "atacs a persones o col·lectius per la defensa de l'ús del català" per la via corresponent, ja sigui política, penal, administrativa i de qualsevol altra naturalesa.





Plaja ha recalcat que aquest acord de Govern "materialitza en un format institucional allò que és una prioritat" de l'Executiu català , i ha destacat que s'ha promogut a instàncies del seu president, Pere Aragonès.





L'objectiu d'aquest acord passa per "promoure el consens i la màxima unitat possible per defensar i enfortir el model d'escola catalana", ha destacat Plaja, que ha comparegut amb el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent .





"NO DISCRIMINACIÓ"





Plaja ha defensat que el de l'escola catalana és un model d'èxit basat en la "no discriminació lingüística de l'alumnat" i en el dret dels alumnes de conèixer amb suficiència oral i escrita ambdues llengües oficials, així com el dret de rebre la ensenyament en català, ha dit.





" Hi ha qui vol intentar destruir-ho, però no ho aconseguirà ", ha advertit Plaja, i ha insistit que l'acord fixa la resposta institucional del Govern davant d'eventuals amenaces o coaccions que puguin patir mestres o personal dels centres, en les paraules.





25% EN CASTELLÀ





El Govern ha promogut aquest acord després que el Tribunal Suprem (TS) ratifiqués l'obligació d'oferir el 25% de l'ensenyament en castellà i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estableixés aquest percentatge mínim per a una escola de Canet de Mar (Barcelona).





Aquesta decisió va generar crítiques i un debat en què el president del PP, Pablo Casado , va assegurar que professors tenien instruccions de no deixar anar al bany alumnes que parlessin castellà, declaracions per les quals el Govern va presentar una querella davant el TS.





Preguntada per la publicació aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) del cessament de Mònica Pereña com a subdirectora general de Plurilingüisme de la Direcció General de Currículum i Personalització de la Conselleria d'Educació, Plaja ha assegurat que no té res a veure amb la sentència que estableix aquest 25% d'ensenyament en castellà.