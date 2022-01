El metge de la morta després d'una lipoescultura defensa que la feina va estar "ben feta"

Imatge de familiars de Sara Gómez, la dona morta després d'una lipoescultura, als Jutjats de Cartagena - DIMA





El metge que va operar la dona de 39 anys que va perdre la vida aquest dissabte després de sotmetre's a una lipoescultura a Cartagena (Múrcia) el 2 de desembre passat està "consternat" per la mort i "preocupat" per la situació judicial.





Així ho ha confirmat l'advocat del doctor, Pablo Martínez, que ha assenyalat que el seu client sosté que l'operació quirúrgica, per la qual la dona li va abonar 5.700 euros en dues transferències, va ser una feina " ben feta ".





Martínez ha assegurat que si ni el doctor ni ell s'han personat aquest dimarts als jutjats de Cartagena arran de la denúncia interposada per la família de la jove per homicidi imprudent és perquè la citació se li va comunicar aquest dilluns, "d'un dia per un altre".





Així, el lletrat va sol·licitar endarrerir uns dies la declaració per conèixer el contingut de la denúncia i d'altres documents associats al cas per poder estudiar-los amb deteniment, cosa que la jutgessa "va veure bé". Per tant, “el jutjat estava informat”, ha afegit.





Martínez ha insistit que el seu client sosté que la feina va estar "ben feta" i que coneixia la morta, de manera que la seva mort li ha deixat "consternat". Per això, ha assegurat que seran "respectuosos" amb la dona "i amb el jutjat".





"S'estan dient barbaritats", ha dit l'advocat, que ha denunciat a més que el doctor està rebent "amenaces" i que fins i tot han aparegut pintades a façanes contra el seu client.





Cal recordar que la dona va morir el 2 de desembre a l'Hospital Santa Lucía després de gairebé un mes ingressada a la Unitat de Cures Intensives (UCI), on va entrar amb danys en nombrosos òrgans --ronyons, fetge, còlon, intestí i duodè, entre altres--.