Un nen de 9 anys gairebé es queda cec després de contraure Covid-19

Fotografia del nen compartida per la seva mare, Angela Morey





Un nen de nou anys va passar el Nadal a l'hospital i gairebé es va quedar cec d'un ull per un efecte secundari poc comú relacionat amb el coronavirus . L'alumne de cinquè any Zac Morey va perdre la visió a l'ull esquerre menys d'una setmana després de donar positiu per Covid-19.





El seu ull es va tancar per complet després que li diagnostiquessin cel·lulitis orbitària, una infecció de la pell que alguns científics han relacionat amb el Covid-19. A Zac li van col·locar un degoteig intravenós al Bristol Royal Hospital per a nens després que el seu ull s'inflara greument.





Des de llavors s'ha recuperat completament, però la seva família ha emès una advertència sobre el símptoma inusual. La seva mare Angela, de 37 anys, va dir: “Semblava que el seu ull explotaria. No hi havia manera que pogués obrir-lo sense estirar la pell. Estava més inflat que qualsevol cosa que hagi vist a la meva vida.





El problema ocular de Zac va començar després que va donar positiu a la prova de Covid juntament amb la seva mare i quatre germans el 16 de desembre.





L'alumne, de Bristol, Regne Unit, va patir símptomes similars als d'un refredat i va passar el període d'autoaïllament jugant jocs de l'ordinador a casa. Però el 22 de desembre, quan dues vegades va donar negatiu a la prova de Covid i els seus símptomes lleus havien desaparegut, va desenvolupar dolor a l'ull esquerre.





Angela, regidora local i mare de cinc fills, va dir: "Vaig pensar que havia estat a l'ordinador durant set dies seguits, així que no em vaig preocupar. Però la nit de Nadal el seu ull va empitjorar. El vam portar a l'hospital i li van administrar un degoteig d'antibiòtics fins i tot l'hospital Els metges van dir que era una reacció al·lèrgica al virus que afecta els nens”.





Zac va ser donat d'alta de l'hospital el 26 de desembre després de sotmetre's a una prova de la vista que va confirmar que la seva visió s'havia recuperat del tot.





L'Organització Mundial de la Salut enumera els ulls envermellits i irritats com un efecte secundari poc comú de Covid-19 , mentre que diversos estudis han relacionat la cel·lulitis orbitària i el coronavirus.





Specsavers va realitzar un estudi on adverteix: "El coronavirus pot causar conjuntivitis, però, és força estrany: passa al voltant de l'1-3 per cent de les persones afectades i és a la llista de símptomes menys freqüents de l'Organització Mundial de la Salut ".