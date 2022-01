Ordenen la detenció del doctor que va operar la dona morta després d'una lipoescultura

Dos familiars porten un cartell de la morta, davant dels jutjats de Cartagena @ep







La titular del jutjat d'Instrucció número 2 de Cartagena ha dictat una ordre de detenció contra el metge que va operar la dona de 39 anys que va morir aquest dissabte després de sotmetre's a una lipoescultura a la ciutat portuària el 2 de desembre passat, tal com ha confirmat l?advocat de la defensa, Ignacio Martínez.





Segons el lletrat, la interlocutòria ha estat notificada a les parts cap a les 16.00 hores. Preguntat per la possibilitat que el metge hagi abandonat el país, Martínez ha dit no voler entrar a "elucubracions".





Per part seva, l'advocat del doctor, Pablo Martínez, ha dit estar "sorprès" per aquesta notícia que ha conegut a través dels mitjans de comunicació. De fet, ha reconegut que no té constància de la interlocutòria de la jutgessa que demana la detenció del seu defensat. Tot i això, ha anunciat que, en cas d'existir, ho recorrerà.





Martínez ha recordat que aquest mateix dilluns va contactar amb la jutgessa a través del procurador i va posar en el seu coneixement que el seu client no podria acudir aquest dimarts perquè li resultava “físicament impossible”. Amb tot, ha assegurat que el seu client “sempre” ha estat a disposició de la Justícia.





Amb tot, ha lamentat que la citació es va fer "d'un dia per l'altre" i ha assenyalat que s'han de respectar "uns temps". En aquest sentit, Martínez ha negat rotundament que el seu defensat tingués intenció d'abandonar el país.