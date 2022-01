CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Tortell de Reis /@EP









Només falten 24 hores perquè Ses Majestats els Reis d'Orient arribin a totes les ciutats i pobles del món! I com no podia ser d'una altra manera, avui us venim a parlar d'una tradició que va molt lligada a la nit més màgica de l'any: el tortell de Reis. Hi ha famílies que el mengen el 5 de gener a la tarda, a la nit, o el mateix dia de l'Epifania. Però d'on ve aquest costum?





Es diu que es remunta a un lligam amb la tradició catòlica per commemorar l'arribada dels Reis d'Orient, tot i que també es creu que té arrels paganes. De fet, l'origen se situa a les festes d'hivern que feien els romans, on se servien unes coques amb figues, dàtils i mel. Va ser al segle III d.C. quan es va introduir la fava, símbol de prosperitat i fertilitat. El costum va quedar molt arrelat a França, on al segle XVIII un cuiner va voler sorprendre Lluís XV introduint una moneda d'or dins el tortell.





Des de llavors, la sorpresa més preuada és la moneda (que després seria una figureta) i no pas la fava, convertida en un símbol negatiu. La tradició diu que qui troba la figura del rei, lluirà la corona, mentre que si es fa amb la fava en la seva porció de pastís, haurà de pagar el dolç de l'any següent.





