El 2021 Arrels ha atès més de 2.100 persones sense llar i visitem un 24% més de persones al carrer

Campanya d'Arrels





Al llarg de l'any 2021, Arrels han acompanyat 2.103 persones sense llar, el 30% de les quals per primera vegada. L'ampliació del seu equip de carrer ha suposat arribar a tots els districtes de Barcelona i visitar 844 persones que viuen al ras, un 24% més de persones que l'any anterior. També han garantit l´allotjament a 249 persones.





A les 2.103 persones que Arrels ha atès durant els darrers dotze mesos les coneixen perquè les visiten directament al carrer, vénen al seu centre obert a fer ús dels serveis bàsics, han demanat orientació sobre els recursos que existeixen a la ciutat o viuen a algun dels allotjaments que gestiona. El 88% són homes i el 12% són dones. De totes aquestes 2.103 persones, 642 les hem atès per primera vegada durant l'any passat.







Aquests són els èxits d'Arrels el 2021:





Hem visitat 844 persones que viuen al carrer. Fa poc més d'un any, vam enfortir el nostre equip de carrer i des de llavors recorrem tots els districtes de Barcelona de manera habitual i podem arribar a més persones. Durant el 2021 hem visitat 844 persones, un 24% més que l'any 2020 i un 59% més que el 2019. També hem pogut estar més intensament amb les persones.





Un total de 1.487 persones han fet servir el nostre centre obert. La pandèmia ha provocat canvis en el funcionament del nostre centre obert, com ara l'aforament limitat i les mesures de protecció, i això s'ha traduït en un descens del nombre de persones que fan ús del centre i en un intent per enfocar la nostra part atenció a les persones que tenen una situació més fràgil i vulnerable. Els serveis de dutxa i de rober han estat útils per a 488 persones i 772 persones, respectivament, mentre que el servei de consigna ha acollit les pertinences de 464 persones.







Hem garantit allotjament a 249 persones. La majoria de les persones a les quals garantim l'allotjament viuen en pisos però també promovem altres fórmules necessàries, com ara la llar Pere Barnés, que acull 41 persones sense llar amb un estat de salut delicat, i el Pis Cero, un recurs nocturn amb capacitat per a una desena de persones. Durant l'any 2021, 35 persones han començat a viure a pisos; d'aquestes persones, 20 vivien directament al carrer i les altres pernoctaven al Pis Zero o en habitatges inestables. L´accés a allotjament ha anat de la mà d´un acompanyament social intensiu perquè les persones recuperin drets.





Hem orientat 671 persones sense llar que no saben on demanar ajuda. Cada dia arriba al nostre centre obert alguna persona que fa poc que viu al carrer o que es troba en una situació de vivenda inestable i que necessita orientació sobre els recursos que hi ha a Barcelona. Durant el 2021 hem assessorat 671 persones; des de l'inici de la pandèmia han estat més d'un miler; de mitjana, hem assessorat una dotzena de persones cada setmana.





Hem acompanyat a la mort 42 persones sense llar. Durant tot l'any passat també hem acompanyat les persones a la mort, perquè no estiguin soles. El 2021 ens han deixat 42 persones que coneixíem perquè les visitàvem al carrer, venien al nostre centre obert o vivien en algun dels allotjaments que gestionem. A finals d'octubre ens vam unir una vintena d'entitats per recordar 69 persones sense llar que ens havien deixat durant els darrers dotze mesos a Barcelona.





“Durant 2021 hem continuat acompanyant les persones, malgrat el context de pandèmia, i en molts casos hem aconseguit intensificar la nostra acció. Acabem l'any amb un equip de carrer més fort que està visitant més persones que viuen al ras i detectant necessitats, i amb més places d'allotjament per garantir estabilitat, seguretat i protecció a les persones”, afirma el director d'Arrels, Ferran Busquets.





Suport ciutadà per fer possible #ningú dormint al carrer





L'arribada de la Covid-19 ha empitjorat la situació de les persones que viuen al carrer i ha afectat els recursos que les atenen ; a Barcelona ho vam veure el 2020 i el 2021 ho hem continuat veient. Ja fa mesos que els serveis de l'Ajuntament de Barcelona a qui les persones que viuen al carrer han de dirigir-se específicament per demanar ajuda no atenen totes les persones que ho necessiten; els albergs municipals han deixat de ser d'accés directe i de serveis bàsics higiènics, de rober i de menjador també s'han vist afectats durant tot l'any.





En aquest sentit, des d'Arrels consideren molt important el suport que la ciutadania dóna a les persones sense llar. Al seu servei telefònic d'orientacions, per exemple, han trucat més de 400 veïns i veïnes preocupats per persones que viuen al carrer al seu barri i més de 300 persones s'han implicat com a voluntàries durant tot l'any als nostres projectes.

.

“Per poder fer efectiu l'objectiu que ningú no hagi de viure al carrer necessitem que totes les administracions es coordinin per resoldre el problema i també l'acció de la ciutadania; d'una banda, per pressionar i incidir políticament i, de l'altra, perquè els veïns i les veïnes poden ser peces clau en l'acompanyament i la cura de les persones que viuen al carrer”, diu Ferran Busquets.





Gràcies al suport ciutadà, precisament, van sortir al carrer el mes de juny passat i van entrevistar 289 persones que dormien al ras per conèixer la seva situació : el 69% de les persones que vam enquestar tenia una situació de vulnerabilitat mitjana o elevada i un 46% va explicar que havia patit agressions. El 2021, a més, la ciutadania ha continuat utilitzant l' app Arrels Localitzador per avisar-los quan veu una persona vivint al ras; en total, hem recollit més de 1.600 avisos, la majoria a la ciutat de Barcelona.