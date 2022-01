Foment del Treball adverteix que falta recuperar la meitat de la producció perduda a la crisi

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre @ep





Foment del Treball ha destacat que encara no s'ha recuperat la meitat de la producció perduda en la crisi per la pandèmia i que caldrà estar atent a les incerteses associades a la seva evolució, així com als efectes que pugui provocar a l'ocupació la reforma laboral.





D'aquesta manera, el sindicat ha valorat en un comunicat les dades d'atur a Catalunya publicades aquest dimarts, que ha baixat en 664 persones durant el mes de desembre (-0,18%), després de disminuir al novembre un 2,15%, i amb un nombre total de desocupats de 369.158.





Tot i això, ha valorat que l'evolució de l'ocupació confirma "una tendència de millora en l'ocupació al llarg del 2022".