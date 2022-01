Els caramels sense gluten guanyen força a les comitives reials de Catalunya

Cavalcada de Reis de Barcelona, arxiu /@EP





Les noves realitats i disrupcions en el sector de l'alimentació no paren de créixer. D'aquesta manera, les tradicions també s'adapten a allò que el públic reclama i és per això que enguany, més de 140 pobles i ciutats han repartit caramels sense gluten per a nens celíacs durant la cavalcada de Reis.





Tal com informa l'Associació Celíacs de Catalunya, a causa de les restriccions per la pandèmia, "aquest any han participat en la iniciativa un 30% menys de ciutats que el 2019, quan les ciutats adherides van ser 201 i va ser l'última edició prepandèmia", mentre que el 2020 "la situació sanitària va impedir qualsevol tipus de celebració".





La iniciativa, que s'anomena "Cap nen celíac sense caramels" i va néixer fa 13 anys, va dirigida a tots els ajuntaments catalans amb la finalitat que els 50.000 nens que pateixen celiaquia a Catalunya "puguin gaudir, com la resta, d'una festa tan entranyable per a ells com és la cavalcada de Reis", ha assenyalat l'entitat.





ON HAN ESTAT LES "CAVALCADES SENSE GLUTEN"?





En aquest moment, estan adherides a la campanya ciutats com Barcelona (on el Patge Real ha donat caramels sense gluten en la recollida de cartes, encara que en el transcurs de la cavalcada no se n'han tirat), Badalona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Sadurní d'Anoia, Terrassa, Sitges o Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès).





A la província de Girona, s'han adherit les localitats de Camprodon, Castell-Platja d'Aro, Olot, Puigcerdà o Palamós; a la de Lleida, Balaguer, la Seu d'Urgell, Lleida ciutat o Cervera; i a la de Tarragona, Amposta, Móra la Nova, Reus, Tarragona, o el Vendrell, entre d'altres.