Quan tenir molts diners per a pensions es converteix en un problema ?

Reykjavic, Islàndia @unsplash





Mentre el sistema de pensions espanyol pateix perquè és poc sostenible, altres moren d'èxit. Aquest és el cas d' Islàndia, un país de 370.000 habitants que pot presumir de tenir “el millor sistema de pensions del món”, segons l'Índex Global de Pensions elaborat per Mercer-CFA Institute, un reconegut mesurament que cada any compara els sistemes de jubilació a 43 països, que representen prop del 65% de la població mundial.





El rànquing de pensions assigna diferents valors de puntuació que estan separats en tres grans categories: suficiència del sistema (el pes del qual és d'un 40% en l'avaluació), sostenibilitat (35%) i marc regulador (25%). El 2021 Islàndia va aconseguir la puntuació més alta amb 84,2 punts, en mostrar fortaleses com una pensió pública "relativament generosa", un sistema privat de pensions ben regulat i administrat, i altes contribucions. Països Baixos i Dinamarca van ocupar el segon i tercer lloc del podi mundial.







Islàndia està "molt ben prepareu o per a la bomba de temps que veiem a tot arreu: l'envelliment", assegura Hans van Meerten, professor de Dret Europeu de Pensions de la Universitat d'Utrecht. "Té una combinació única de pensions privades i estatals que prevé en gran mesura la pobresa a la vellesa de treballadors i no treballadors", sentencia.





El sistema islandès ha funcionat tan bé que ha aconseguit reunir una quantitat de recursos propera al 200% del Producte Interior Brut (PIB) del país i ara “s'enfronta a les conseqüències del seu propi èxit”, alerta van Meerten.





Però, quin pot ser el problema de tenir molts diners? Islàndia va ser un dels països més colpejats per la crisi financera del 2008. El sector bancari del país es va quedar totalment paralitzat i el sistema de jubilació va perdre més del 20% dels recursos. Aquesta situació va sacsejar la mentalitat de la societat islandesa, que va entendre que dependre massa de l'economia internacional podia provocar que el país tornés a veure la seva economia devastada quan arribés una altra crisi.





En aquest sentit, Islàndia va decidir emprendre una sèrie de mesures per protegir-se davant d'un altre daltabaix econòmic internacional, i la llei més important que van aprovar va ser limitar les inversions de fons a l'exterior a un 50%. I tot ha funcionat fins que s'han adonat que tenen tants diners al fons de pensions que, necessàriament, els hauran d'invertir fora de les seves fronteres. "El sistema s'ha tornat massa gran", va declarar al desembre el ministre de Finances, Bjarni Benediktsson, en una entrevista amb la premsa local.





El govern liderat per l'ambientalista i ecologista, Katrín Jakobsdóttir, està analitzant la idea de permetre que les empreses que administren els fons dels islandesos puguin fer més inversions a l'estranger. Aquesta decisió podria provocar que els diners de les pensions dels islandesos rentin més, però altres són més del "más vale pajaro en mano que ciento volando" i prefereixen que el país segueixi el camí que van emprendre a partir del 2008, quan es van armar per només dependre de la mateixa economia i no ser la víctima fàcil d'una crisi internacional.