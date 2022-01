El Vall d’Hebron prova un nou medicament per lluitar contra un tumor pediàtric molt agressiu

Hospital Vall d'Hebron, arxiu /@EP





L'hospital Vall d'Hebron ha provat un fàrmac utilitzat en ratolins que redueix en més d'un 90% el creixement del neuroblastoma, un tipus de tumor pediàtric. L'estudi, fet per investigadors del centre hospitalari en models de neuroblastoma en ratolí, ha demostrat que l'administració d'un nou fàrmac anomenat 4SC-205 és efectiu contra la proteïna KIF11, una proteïna necessària perquè les cèl·lules tumorals puguin seguir dividint-se.





El neuroblastoma representa entre el 8% i el 10% de tots els càncers infantils i el 15% de totes les morts per càncer en nens. Els resultats de l'estudi, publicats a la revista 'Clinical and Translational Medicine', obren la porta a un nou tractament i permeten ara començar a dissenyar un assaig clínic per administrar 4SC-205 amb altres fàrmacs antitumorals.





I és que l'estudi també ha analitzat l'efecte del fàrmac 4SC-205 en combinació amb d'altres que es fan servir actualment davant del neuroblastoma, i en tots ells s'ha comprovat que el 4SC-205 potencia l'efecte antitumoral dels altres fàrmacs, donant així la possibilitat als oncòlegs pediàtrics de poder fer-lo servir en diferents combinacions.





Part de l'equip que ha participat en la investigació /@vallhebron





FÀRMAC D'ADMINISTRACIÓ ORAL





"El coneixement generat en aquest projecte ens permet començar a dissenyar el primer assaig clínic amb aquestes noves combinacions", afirmen els doctors Miguel Segura, investigador del grup de Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l'Adolescència, i Anna Santamaría, cap del grup de Recerca Biomèdica en Urologia, i líders de l'estudi.





A més, a diferència d'altres inhibidors de KIF11, el fàrmac 4SC-205 es pot donar de forma oral, fet que permet administracions més seguides, però amb dosis més baixes, millorant així la seva tolerabilitat i mantenint l'efecte antitumoral.





REFLEXE DE LA REALITAT





Els autors de l'estudi han fet servir models de ratolí generats a partir de tumors de pacients de Vall d'Hebron, mètode que representa la realitat dels infants amb neuroblastomes. "L'efecte del fàrmac en els nostres models de neuroblastoma en ratolí és molt contundent", afirma Marc Masanas, investigador del grup de Recerca Translacional en Càncer en la Infància i l’Adolescència del Vall d'Hebron Recerca i primer autor d'aquest estudi.





A banda, el fàrmac també és eficaç atacant a metàstasis en el fetge i medul·la òssia, dos dels òrgans majoritàriament afectats per la metàstasis en neuroblastoma. L'estudi ha estat finançat pel programa LAB AECC, unes ajudes de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) destinades a grups emergents perquè consolidin les seves línies d'investigació.